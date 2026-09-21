Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin travessen un dels pitjors moments del seu divorci des que van signar els papers, si fem cas a l’última informació que aporta el seu entorn. La germana de Felip VI i l’exduc de Palma no poden ni veure’s, fins al punt que ella hauria renunciat a l’apartament que comparteixen a Bidart per evitar trobar-se’l per allà de la mà de la nova nòvia. La tensió entre ells és “tan gran” que ella ha optat per no trepitjar la casa familiar en tot l’estiu, mentre que la parelleta tampoc no ha posat un peu allà “per raons òbvies”. Estaria lleig dormir amb l’amant en el pis que paga la teva ex, és clar.
A Vanitatis han parlat amb amics de Cristina, que no tenen clar què farà amb l’apartament de Bidart. És un malbaratament de diners estar-lo mantenint per no anar-hi mai, així que el més probable és que hagi d’acabar negociant amb Iñaki per veure si el venen o si ell li compra la seva part. Sigui com sigui, el que s’ha filtrat a la premsa és que l’antiga infanta espanyola ha deixat les coses clares a l’ex: “No veureu cap foto d’Iñaki i Ainhoa en aquella casa“. Seria un altre menyspreu evident i, al contrari que la seva mare, ella no està disposada a tornar a ser trepitjada. De moment, i mentre no canviïn les coses, aquell apartament només rebrà la visita dels fills del matrimoni que aquest estiu ja hi han dormit unes quantes vegades.
Per què estan enfadats Cristina i Iñaki Urdangarin?
“La relació entre Cristina i Iñaki Urdangarin travessa un dels pitjors moments des que es van separar“, informen. Després d’una etapa en la que havien aconseguit construir una relació “cordial” i “propera” per evitar més problemes als fills, ara hi ha hagut un distanciament “important“. I què ha passat? El primer unt de fricció va començar amb la publicació del llibre de memòries del jugador d’handbol, un exercici de transparència que no ha agradat a Cristina. I és que, en un primer moment, ell l’hauria assegurat que la família Borbó quedaria “al marge” d’un projecte que, al final, sí que ha parlat d’ells… i molt.
Cristina se sent enganyada i, a aquest dolor, no ajuda que l’exposició pública d’Iñaki i Ainhoa Armentia s’hagi incrementat. No li fa gràcia veure’ls fer-se tants petons en públic, com dos adolescents, ja que considera que és innecessari mostrar-se així quan saben perfectament que hi ha càmeres davant.
Una relació complicada que, gairebé quatre anys després del divorci, encara no ha trobat un punt de calma.