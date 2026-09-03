La isla de las tentaciones tornarà a Telecinco dilluns vinent, 7 de setembre, amb dues entregues setmanals que prometen tafaneries i també infidelitats. L’onzena edició del programa més picant de la cadena arriba amb novetats i un càsting en el que han trobat personatges d’aquells que ja es veu que donaran joc. De fet, les històries de les parelles criden molt l’atenció… I, entre els noms desconeguts que acabem de descobrir, en destaca un que ja havia aparegut a la petita pantalla. Els fans de Supervivientes recordaran que, el 2022, va entrar a participar-hi un model que deia ser parent llunyà de Felip VI. Doncs bé, Nacho de Borbó torna a televisió ara convertit en un dels membres de les parelles que posaran a prova la seva relació a la República Dominicana.
Pot fer molta gràcia veure un membre de la família reial posant les banyes a la parella en antena, és clar. Haurà heretat la tendència a la infidelitat del seu tiet avi Joan Carles? O demostrarà que es pot ser Borbó i no menysprear la teva parella en públic? Descobrim quants anys fa que estan junts i en quina situació arriben a l’illa les diferents històries d’amor que han triat per a aquesta experiència tan extrema.
Nacho i Náyades, dos anys junts i molta gelosia
Náyades i Nacho fa dos anys que són parella, però la seva relació no ha estat precisament un camí de roses. Ell és parent llunyà de la família reial perquè el seu avi era cosí segon de Joan Carles de Borbó i, actualment, treballa com a model internacional. La seva professió el va portar fins a la Xina i això els va obligar a viure una etapa de relació a distància, cosa que no va ajudar-los gaire. De fet, diuen que la distància no va trigar a passar factura i la gelosia, les discussions i retrets han anat guanyant protagonisme des de llavors.
Nacho l’assenyala a ella com la més gelosa, mentre que ella considera que el noi pot ser especialment venjatiu quan alguna cosa no li agrada. Ara, abans de posar rumb a la República Dominicana, Náyades ha deixat clar quin és el seu gran temor: que el Nacho pugui arribar a sentir alguna cosa de debò per una altra persona.
Nando i Isa, vuit anys i mig de relació amb 15 infidelitats pel mig
El Nando i la Isa poden arribar a ser la parella més activa d’aquesta edició. Ells formen la relació més marcada per les infidelitats, tenint en compte que ell no se m’amaga i confessa que l’ha enganyat 15 vegades… Ara bé, ella no es queda lluny i reconeix que li ha anat “tornant” amb altres infidelitats. Sembla mentida, però han decidit continuar apostant per aquesta relació marcada per les banyes i es posaran a prova a La isla de las tentaciones. Fa vuit anys i mig que estan junts i volen arribar a la conclusió si han “perdut” la seva joventut amb algú que no valia la pena o si, al contrari, estan amb la parella ideal i poden deixar enrere tots els errors del passat.
És més que probable que aprofitin que els tanquen en una casa plena de solters i solteres per tornar a deixar-se emportar, però el temps ho dirà. De moment, la noia diu que està “nerviosa” però que no li fa por que acabi passant alguna cosa perquè serà “perquè havia de passar”. Aquesta serà la seva última oportunitat, han jurat i perjurat en el vídeo de presentació. A veure.
Kiko i Paula, amb una relació marcada per un engany
En el seu cas, Paula i Kiko arriben a La isla de las tentaciones 11 amb una missió molt clara: demostrar-se que poden ser-se fidels. La confiança entre tots dos ja va quedar tocada al principi de la relació, quan van entendre que tenien “carta blanca” per estar amb altres persones… tot i que sembla que cadascú va interpretar aquell pacte a la seva manera.
Durant aquella etapa, Paula va mantenir relacions sexuals amb la seva exparella, una infidelitat que Kiko va descobrir més endavant: “La persona amb la qual s’allitava era el seu ex”, ha explicat. Va ser un cop dur, però assegura que va fer que s’adonés que no la volia perdre i que valia la pena apostar per aquesta relació. Ara s’han demanat confiança l’un a l’altre, però ell no les té totes i se l’ha vist especialment preocupat: “Paulita, espero que ho facis bé”.
Gema, Rubén i una llista d’amants que ho va complicar tot
El passat de Gema i Rubén també promet donar molt de joc. Aquesta parella conviu des de fa tres anys i mig, però han estat a punt de trencar diverses vegades. La pitjor crisi que han viscut? Per culpa d’una infidelitat de Rubén. El pitjor de tot va ser que Gema va descobrir que l’havia enganyat d’una manera digna de pel·lícula: “Ell tenia una llista de dones amb les qui havia mantingut relacions sexuals i vaig veure que jo no era l’última… Em vaig voler morir“. Ara, confia veure’l actuar amb cap quan es vegi envoltat de dones amb ganes de provocar-lo. La petició que li ha fet és molt clara: “Si us plau, no em fallis”. A ell se l’ha vist molt tranquil demanant-la que estigui calmada, però no fa bona pita la cosa.
Paola i Sergio, dos anys i mig de relació a distància
Paola i Sergio fa dos anys i mig que estan junts, bona part dels quals han estat marcats per una relació a distància entre Màlaga i Las Palmas. Ara arriben al programa de Sandra Barneda amb la intenció de comprovar si tot l’esforç que han fet durant aquest temps ha valgut la pena o no.
Sergio considera que ha donat a Paola motius de sobres per confiar en ell, però ella admet que, com que és la seva primera relació a distància, la situació li ha despertat inseguretats. A més a més, que la parella adverteix que ha passat recentment per una mala època i fins i tot es van donar un temps perquè ell necessitava espai… La noia tem que Sergio deixi de tenir-la present i ell, en canvi, té una por semblant però des de l’altra banda: que durant l’experiència Paola descobreixi que ell no és realment la seva prioritat.
Una sèrie de parelles amb problemes que intentaran millorar… o deixar-se portar i acabar de fer-ho explotar tot pels aires.