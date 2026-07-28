Sandra Barneda i Pascalle Paerel acaben d’anunciar el seu compromís en una publicació que ha enamorat els seus seguidors. La presentadora catalana i la ballarina neerlandesa faran un pas més en la seva relació després de quatre anys juntes, una història d’amor que les fa molt felices i que volen coronar amb el “sí” més especial de les seves vides. L’entrega de l’anell va tenir lloc fa un temps, però ho han mantingut ocult fins ara que ho han tret a la llum d’una manera molt maca.
Totes dues protagonitzen una sessió de fotos maquíssima en blanc i negre que serveix per acompanyar l’anunci més esperat: “Volíem anunciar-vos una cosa que ens fa molt felices… Ens casarem! El millor ‘sí’ de la nostra vida està per arribar. Ens casem”. Les podem veure mirant a càmera amb picardia, mirant-se entre elles amb amor, fent-se petons o rient; una escena que demostra com són de còmplices i com de contentes estan ara que formalitzaran la seva relació.
Sandra Barneda va refer la seva vida sentimental amb la neerlandesa pocs mesos després de l’última ruptura amb Nagore Robles, la col·laboradora de televisió amb qui va sortir molt de temps. Els primers mesos d’amor amb Pascalle no van ser fàcils, ja que ella vivia a Amsterdam i van haver de mantenir una relació a distància. Amb el temps, però, aquesta història va consolidar-se i van acabar confirmant que s’estimaven en un seguit de fotos romàntiques a Instagram que significaven un pas endavant.
Qui és la ballarina neerlandesa amb qui es casarà Sandra Barneda?
Molt ha plogut des de llavors, tenint en compte que finalment Sandra Barneda ha acabat traslladant-se als Països Baixos per viure amb Pascalle i la filla que té d’una relació anterior. La ballarina, que ha treballat en algunes de les companyies més prestigioses, ha volgut mantenir un perfil baix i pràcticament no l’hem sentit mai malgrat la gran expectació mediàtica que té la seva parella. Sí que han anat compartint imatges del seu dia a dia, sempre enamorades i ben felices.
Ara aniran una mica més enllà i es casaran en una cerimònia de la que encara no se sap cap detall. És aviat per saber-se quan tindrà lloc la boda, on i com serà el primer matrimoni de Sandra Barneda. La publicació conjunta que han publicat amb l’anunci s’ha omplert d’aplaudiments i icones de cors, la reacció d’un munt de fans que s’alegren del següent pas que faran aviat.