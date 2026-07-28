Joc de cartes ha dado la oportunidad a muchos restaurantes, quienes han podido publicitarse a través de uno de los concursos gastronómicos más vistos de todo el país. No siempre han ofrecido una buena imagen y, con Marc Ribas como testigo, muchos de ellos han terminado recibiendo críticas feroces en las redes sociales debido a la actitud de sus representantes. En los casos más extremos, algunos locales han tenido que cerrar. Entre ellos, otro que se suma a esta lista de horrores. Nos referimos al Espai Classual de Badalona, uno de los que participó en la última entrega de la temporada pasada cuando buscaban el restaurante más singular de Cataluña.

Ya en su momento, los colocaron en el centro de la diana porque la actitud de Sílvia Casas había sido muy intensa… negativamente hablando. Los dejaron verdes y ella, en un vídeo que han acabado borrando de su perfil, acusó al programa de «condicionar» sus intervenciones. Dejando esta polémica de lado, lo cierto es que han tenido que tomar la decisión más difícil: la de cerrar sus puertas. Así lo ha anunciado ella misma, acompañada del otro propietario del restaurante. Con lágrimas en los ojos, se despiden de sus seguidores en un vídeo muy emotivo.

«A veces es necesario detenerte para decidir cuál es el siguiente paso. Hoy cerramos una etapa y nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre el futuro del proyecto. Gracias por vuestro cariño, por vuestro apoyo y por haber estado ahí durante todo este tiempo. Esperamos poder contaros más cuando llegue el momento. Gracias, de todo corazón», han avanzado.

La propietaria se ha puesto a llorar en el vídeo de despedida | Instagram

El anuncio del cierre del restaurante ha venido acompañado de lágrimas | Instagram

Los propietarios del Espai Classual Badalona se despiden de los seguidores

«Hoy los ánimos son otros porque estamos aquí para anunciaros que cerramos nuestras puertas. No siempre todo es tan fácil como a uno le gustaría«, dicen en el vídeo. Han sido siete años «llenos de un montón de emociones, un montón de cosas y gente buena», pero han llegado a su fin: «Queremos dar las gracias a todos los que habéis confiado en nosotros, todos los clientes, amigos, todos los que habéis trabajado a nuestro lado, a nuestros proveedores. Deciros que nos podéis continuar encontrando en el Espai Versàtil», han indicado.

Se van, pero no desaparecen del todo: «Por cierto, todos los que tengáis experiencias Classual podéis contactarnos y os abonaremos el dinero o lo podemos cambiar para que vengáis a gastarlo en el otro. No nos queremos quedar nada. Gracias, gracias y gracias. Es un día muy duro hoy, pero todo sigue adelante y continuaremos viéndonos«. De hecho, han querido aprovechar que aún tienen el local para organizar, sorprendentemente, un taller superchulo «para cuidar la piel» durante este tiempo de «desconexión».

En su participación en el programa, demostraron que tienen buenas ideas y platos originales. Todos los platos que presentaron eran divertidos, pero los otros contrincantes lamentaron que las mezclas extrañas que proponen no mejoraran nada y que tampoco fueran grandes elaboraciones. Con un 6,3 de nota media, valoraron muy bien el trabajazo del servicio con un buen 8,7 de nota. El servicio y el precio suspendieron, sin embargo, con un 4 y un 4,3 respectivamente.

Desde el restaurante agradecen el apoyo que han recibido | Instagram

La participación de su representante en el programa fue muy controvertida | TV3

Los propietarios dan las gracias a todos por el cariño que han recibido a lo largo de estos años, un adiós que confían que sea temporal.