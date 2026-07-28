Susanna Griso i Luis Enríquez s’han casat, aquest cap de setmana, en una boda multitudinària que ha reunit 250 convidats. La presentadora i l’empresari sabien que aquest enllaç generaria moltíssima expectació i han obert les portes de l’hotel de cinc estrelles de s’Agaró als periodistes. El detall que els ha sorprès, però, és l’allau de crítiques contra el nuvi que s’ha generat a les xarxes socials. Les mofes s’han comptat per centenars quan la gent ha vist que anava vestit de manera molt informal, mentre que la presentadora catalana anava vestida de princesa. La guayabera rosa que ha dut ell per a un dia tan especial s’ha identificat com un senyal que no tenia massa ganes de passar per l’altar i, molt menys, en un matrimoni tan gran com aquest. Davant la multitud de comentaris que s’han generat, el nuvi ha volgut donar la cara i ha compartit un escrit que tampoc no ha passat desapercebut.
“L’única cosa que em fot d’aquest gran descojono que he desencadenat és haver donat la impressió contrària del que pensava i sentia. Com que una foto no pot ser l’única cosa que valgui, i a aquesta boda d’íntima no li queda res, aquí deixo el que vaig dir perquè és el que penso. I ja“, ha escrit. I, per acompanyar aquestes paraules, el vídeo dels seus vots. En ell, se’l sent dirigir-se a la núvia amb tendresa i molta emoció.
Així han estat els vots de Luis Enríquez en la boda amb Susanna Griso
“Us diré que això de casar-vos per segona vegada és complicat. A la primera boda vas amb la motxila buida i, nosaltres, ara construirem sobre dues catedrals que són dues famílies meravelloses que són felices. No venim sols, venim amb vuit i això que estem celebrant avui és un monument a la generositat que han tingut els nostres vuit i al que necessitarem que tinguin en un futur“, diu tot fent referència als fills que aporten al matrimoni un i altre.
I també ha volgut fer una picada d’ullet a l’amic en comú que els va presentar o a l’amistat que han mantingut aquests anys, la Susanna i el Luis, on s’han acompanyat “i explicat tot” des de la distància: “Fins que va tornar el David i va veure que no ens estàvem adonant de res i ens va enviar a Romina perquè m’arrossegués a la famosa festa de Susanna. Germà, ho hem entès, pots descansar”. Ells que feia anys que deien que mai no tornarien a casar-se, han canviat d’idea ara que han trobat un amor “on totes les nits són nits de boda“.
Lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga (y a esta boda de íntima no le queda nada) aquí lo que dije, que es lo que pienso. Y ya. pic.twitter.com/ftb8F1C2p4— Luis Enríquez (@Lleng7) July 27, 2026
Luis Enríquez comparteix un dels memes de la boda amb Susanna Griso
Més enllà d’aquesta dosi de sucre tan maca, ha fet gràcia que Luis Enríquez compartís un exemple dels molts muntatges que han fet amb la foto dels nuvis; un en el qual se’l veu disfressat i preparat per anar a la platja: “Aquest és molt bo“.
Éste es muy bueno https://t.co/PF0qtwowf5— Luis Enríquez (@Lleng7) July 27, 2026
Sempre està bé riure’s d’un mateix, el que ha fet juntament amb una defensa del seu amor cap a la presentadora catalana.