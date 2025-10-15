Entrevista íntima de Susanna Griso: amor madur i discussions amb els fills 

Susanna Griso ha acudit a El Hormiguero com a convidada per celebrar els 20 anys d’Espejo Público, però el tema central de la conversa ha estat el seu recent compromís amb l’empresari i comunicador Luis Enríquez. L’ex CEO de Vocento ha captivat la comunicadora, que li donarà el “sí, vull” el pròxim 25 de juliol a la Costa Brava. Només fa sis mesos que surten junts, però aquest hauria estat un d’aquells enamoraments sobtats. Ella no acostuma a parlar d’aquests temes en públic, cosa que demostra que la seva intenció fos que la notícia fos secreta fins al mateix dia de l’enllaç: “Volia que no se sabés fins llavors, però no ha estat possible tenint en compte que el 80% dels convidats són periodistes“.
No creu que la informació l’hagi filtrat cap dels seus amics, als qui va demanar que no diguessin res: “Era complicat perquè vam dir que no enviaríem les invitacions fins a l’últim moment per evitar que es filtrés… però és a l’estiu i a la Costa Brava, així que han de reservar hotel amb marge“. Quin serà el codi de vestimenta? No obligarà ningú a anar amb vestit superformal o pamela: “La idea és que vesteixin alguna cosa de lli o una jaqueta lleugera, per exemple. A l’estiu el protocol sempre es relaxa”. Serà una boda gran, això sí que ho confirma: “Hi haurà 250 convidats, aquest és el màxim que ens hem posat“.
Susanna Griso ja va estar casada durant 23 anys amb el pare dels seus fills, però té ganes de tornar a celebrar una gran boda. Com es viu l’enamorament amb 50 anys? Perquè ella va començar amb l’ex quan era molt jove, dos tipus de relacions molt diferents i en moments vitals que no tenen res a veure l’un amb l’altre: “A la nostra edat, l’amor és diferent. Aquest es un amor més madur i tens les idees més clares. Amb el Luis ens uneix una relació d’amistat de molts anys i una confluència d’interessos comuns“.
A molts els sorprèn que s’hagin promès quan fa poc que surten, però ella ho explica de la següent manera: “Sempre poso d’exemple el que li diu el Harry a la Sally a la pel·lícula que, quan trobes la persona amb qui vols passar la resta dels teus dies, només vols que aquests dies comencin ja”.
Susanna Griso comparteix una anècdota curiosa amb els seus fills
En un altre moment de l’entrevista, Susanna Griso ha compartit l’anècdota que ha viscut amb els fills el passat cap de setmana. La filla petita està estudiant fora, en un Erasmus, i ha anat a veure-la en companyia de l’altre fill. Explica la periodista que Dorcette ha tingut un problema amb els companys de pis i que ha volgut donar-li consell: “Li vaig dir que no en fes cas, que no tenia importància i era millor deixar-ho córrer”.
Davant d’això, el seu germà hauria esclatat contra la mare: “Escolta, està bé que sigui sensible. No la vulguis canviar i convertir-la en el que t’has convertit tu“. Susanna Griso s’hauria quedat amb un pam de nas, és clar: “Déu meu, vaig pensar… però has d’insensibilitzar-te en alguns moments”.
Amb tot, una aparició pública que serveix per conèixer com és el seu dia a dia quan surt del programa que presenta a Antena 3.