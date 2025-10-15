Entrevista íntima de Susanna Griso: amor maduro y discusiones con los hijos

Susanna Griso ha acudido a El Hormiguero como invitada para celebrar los 20 años de Espejo Público, pero el tema central de la conversación ha sido su reciente compromiso con el empresario y comunicador Luis Enríquez. El ex CEO de Vocento ha cautivado a la comunicadora, que le dará el «sí, quiero» el próximo 25 de julio en la Costa Brava. Solo llevan seis meses saliendo juntos, pero este ha sido uno de esos enamoramientos repentinos. Ella no acostumbra a hablar de estos temas en público, lo que demuestra que su intención era que la noticia fuera secreta hasta el mismo día del enlace: «Quería que no se supiera hasta entonces, pero no ha sido posible teniendo en cuenta que el 80% de los invitados son periodistas«.

No cree que la información la haya filtrado ninguno de sus amigos, a quienes pidió que no dijeran nada: «Era complicado porque dijimos que no enviaríamos las invitaciones hasta el último momento para evitar que se filtrara… pero es en verano y en la Costa Brava, así que deben reservar hotel con margen«. ¿Cuál será el código de vestimenta? No obligará a nadie a ir con traje superformal o pamela: «La idea es que vistan algo de lino o una chaqueta ligera, por ejemplo. En verano el protocolo siempre se relaja». Será una boda grande, eso sí lo confirma: «Habrá 250 invitados, este es el máximo que nos hemos puesto«.

Susanna Griso ya estuvo casada durante 23 años con el padre de sus hijos, pero tiene ganas de volver a celebrar una gran boda. ¿Cómo se vive el enamoramiento a los 50 años? Porque ella comenzó con el ex cuando era muy joven, dos tipos de relaciones muy diferentes y en momentos vitales que no tienen nada que ver uno con el otro: «A nuestra edad, el amor es diferente. Este es un amor más maduro y tienes las ideas más claras. Con Luis nos une una relación de amistad de muchos años y una confluencia de intereses comunes«.

A muchos les sorprende que se hayan prometido cuando hace poco que salen, pero ella lo explica de la siguiente manera: «Siempre pongo de ejemplo lo que le dice Harry a Sally en la película que, cuando encuentras a la persona con quien quieres pasar el resto de tus días, solo quieres que esos días comiencen ya».

Susanna Griso comparte una anécdota curiosa con sus hijos

En otro momento de la entrevista, Susanna Griso ha compartido la anécdota que ha vivido con los hijos el pasado fin de semana. La hija pequeña está estudiando fuera, en un Erasmus, y ha ido a verla en compañía del otro hijo. Explica la periodista que Dorcette ha tenido un problema con los compañeros de piso y que ha querido darle consejo: «Le dije que no hiciera caso, que no tenía importancia y era mejor dejarlo pasar».

Ante esto, su hermano habría estallado contra la madre: «Escucha, está bien que sea sensible. No la quieras cambiar y convertirla en lo que te has convertido tú«. Susanna Griso se habría quedado con la boca abierta, claro: «Dios mío, pensé… pero tienes que insensibilizarte en algunos momentos».

Con todo, una aparición pública que sirve para conocer cómo es su día a día cuando sale del programa que presenta en Antena 3.