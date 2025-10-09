Susanna Griso y Luis Enríquez, el antiguo CEO de Vocento, se casarán el próximo verano. Esta mañana no se hablaba de otra cosa, ya que el titular es potente si tenemos en cuenta que ha sido un compromiso exprés porque solo llevan seis meses saliendo. La presentadora de Espejo Público no ha podido evitar que la noticia se filtrase y ha acabado confirmándolo en directo en su programa: «Pues sí, nos casamos el 25 de julio del año que viene en la Costa Brava«. Con una sonrisa de oreja a oreja, la catalana ya sospechaba que se acabaría sabiendo pronto: «Me preguntaba cuánto tiempo podría guardar el secreto porque el 80% de los invitados a la boda son periodistas».

Siempre que se confirma un compromiso, la gente se pregunta cómo ha debido ser la petición de mano. En este caso, aunque sea hermética, Susanna Griso ha acabado satisfaciendo la curiosidad de los más curiosos: «Pues mira, fue durante una mañana mientras desayunábamos a las cinco de la madrugada. Luis se me acercó y me preguntó si no tomaría café. Yo estaba leyendo la prensa y le pregunté qué hacía despierto tan temprano, pero sí que le pedí un café. Levanté la taza y allí estaba el anillo».

La presentadora ha confirmado en directo que se casará el año que viene | Antena 3

Este será el segundo matrimonio para ella, quien creía que no volvería a casarse después del divorcio del padre de sus hijos con quien convivió durante 23 años. Ahora bien, no ha querido dejar de creer en el amor en ningún momento: «La ilusión por el amor nunca se pierde porque es lo más importante que hay. Nunca me lo habría esperado, por eso, creía que con un enlace ya era suficiente y ahora que mis hijos ya son mayores, pero la vida está para contradecirte».

Susanna Griso explica por qué quiere volver a casarse a los 56 años

¿Qué la ha convencido para dar el paso de volver al altar? El discurso de justificación ha sido muy tierno: «Llega la persona y la relación con la cual siempre has soñado y claro… Ahora con 56 años tengo las ideas bastante claras y sé qué cosas quiero y cuáles no«. La organización del enlace está en un punto muy inicial, ya que acaban de comprometerse. Sin embargo, ya tienen fecha y lugar. Y no es una costa cualquiera, sino la preferida de una presentadora que acaba de comprarse una casa allí para poder desconectar.

Sobre la ceremonia, dice que intentará que sea una boda informal: «Esa fecha y con tanto calor, pues le pondremos las cosas fáciles a la gente». Reconoce que la lista de invitados es muy larga, ya que tiene una familia grande y quiere compartir este momento con muchos de sus compañeros de profesión. Lo que seguro que habrá es una expectación mediática importante, así como mucha curiosidad por ver las fotos de la presentadora vestida de novia.

Susanna Griso se casará el próximo verano | Europa Press

Aún quedan unos meses, pero de momento muchos confían en que vaya aportando más detalles de la organización de la que será una de las bodas del año.