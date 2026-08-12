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El viatge de noces de Susanna Griso, en un destí català
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
12/08/2026 11:26

Susanna Griso i Luis Enríquez estan gaudint del viatge de noces, uns dies de vacances en parella que han emprès tot just després del seu enllaç. Convertits en marit i muller, ells no han volgut ser d’aquests que viatgen fins a un destí exòtic. Al seu lloc, sorprenentment, han optat per passar uns dies a territori català. I quina zona han volgut quedar-se? La presentadora d’Espejo Público ha cregut que descansarien més a la Cerdanya, el seu “petit paradís” des de fa molts anys.

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En unes declaracions a Vanitatis, explica que ha volgut descobrir al seu marit aquest trosset català que tant i tant li agrada. I no estan sols, ja que han tingut uns guies “meravellosos” que sempre la porten a ella d’excursió. Entre els llocs que han visitat? El Pedraforca, Prat de Cadí, l’Estany de la Pera o Meranges: “Aquest any, m’ho he pres amb més calma perquè volia ensenyar la vall a Luís i una parella de bons amics de Madrid”.

L'àlbum de la boda de Susanna Griso i una invitació en català - Europa Press
L’àlbum de la boda de Susanna Griso i una invitació en català | Europa Press

Els pobles catalans que han visitat Susanna Griso i Luis Enríquez després de la boda

Entre bromes, ha reconegut que als seus amics els ha fet molta gràcia descobrir que Llívia està totalment envoltat per territori francès: “S’han sorprès molt amb la seva excepcionalitat, com l’aldea gal·la d’Astèrix i Òbelix, però al revés”. Si ha volgut presumir de La Cerdanya és, pel que diu, perquè els madrilenys no la coneixen com sí que ho fan amb Baqueira.

El que més li agrada, que els seus amics espanyols hagin descobert la Costa Brava arran de la boda: “Han al·lucinat amb la bellesa de la nostra petita Toscana”. De la costa als Pirineus i amb companyia, un viatge de noces poc ortodox però que estan gaudint moltíssim.

El marit de Susanna Griso reacciona a les mofes que ha generat la boda - Europa Press
El marit de Susanna Griso reacciona a les mofes que ha generat la boda | Europa Press

La periodista catalana ha viatjat per mig món en els últims anys, però en aquesta ocasió no ha necessitat agafar avions amb una o dues escales per gaudir de la natura i el bon menjar. Paisatges macos, passejos i la tranquil·litat que cercaven per a un agost diferent. 

Susanna Griso

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