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La boda de Susanna Griso, des de dins: invitacions en català i més fotos
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
03/08/2026 10:58

Susanna Griso i Luis Enríquez s’han donat el “sí, vull” en una boda que havia de ser íntima… i ha acabat sent multitudinària. No hi comptaven que acabarien viralitzant-se fotografies de l’interior, a més a més, però és que el look informal del nuvi contrastava molt amb el vestit de princesa que va dur la presentadora d’Espejo Público. Ells mateixos se n’han acabat rient públicament, de la mateixa manera que els fans també han agraït que hagin compartit fotografies dels diferents moments del seu gran dia. Entre els detalls que han fet públics, per exemple, com eren les invitacions de boda que van repartir als convidats. La sorpresa és que estaven escrites en català.

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El disseny de la invitació h estat clàssic, romàntic i rústic alhora. El sobre l’han escollit marró i, a dins, destaca una il·lustració en aquarel·la sobre un dels racons més macos de la finca on s’han casat. Susanna Griso no ha dubtat a etiquetar l’artista al darrere: “Sempre he admirat les invitacions de la meva estimadíssima Marta Papier i, en aquesta revàlida que ens ha regalat la vida, ella havia de ser l’artista escollida per plasmar la bellesa dels pins, els tamarindes i els templets del Camí de Ronda. Els plomalls de la Pampa, tan característics d’aquest racó de la Costa Brava, també han estat presents en tota la decoració floral“.

I, com dèiem, el que més ha cridat l’atenció és que el text estigués escrit en català i no castellà com molts podien sospitar. A banda i banda han escrit els noms dels seus fills respectius, Jan, Mireia, Dorcette i Kudus, Blanca, Santi, Lola i Luisito. I un altre detall curiós que no s’explica, que hagin imprès totes les invitacions -més d’un centenar- amb una falta gramatical sense adonar-se’n: “Els nens participen el (sic) matrimoni dels seus pares, Susanna i Luis“. No han tingut en compte que participar és un verb intransitiu que necessita la preposició “en”, sembla.

Així eren les invitacions a la boda de Susanna Griso - Instagram
Així eren les invitacions a la boda de Susanna Griso | Instagram

Més fotos de l’àlbum del matrimoni de Susanna Griso i Luis Enríquez

Susanna Griso ha omplert el seu perfil d’Instagram de fotografies que no s’havien vist del matrimoni, com una en què se la veu posar amb el vestit de núvia i el ram a les mans. Radiant i guapa va la núvia, que diuen: “Heu de perdonar-me perquè he necessitat una setmana per respondre a tantes felicitacions tan tendres. No sé en quin moment vaig somiar amb un enllaç íntim… Tota la resta s’ha complert tal i com vaig imaginar gràcies als col·laboradors que ens han regalat l’essència de l’Empordà“, ha dit abans d’etiquetar els proveïdors que ha contractat.

“Rosa Esteve va posar la fantasia en un vestit inspirat en les onades del mar. Gràcies, Rosa, per acompanyar-me en totes les ocasions importants de la meva vida, ets el meu talismà. Em van prometre calçar-me per ballar fins a altes hores de la matinada i no em va fallar, només tu saps casar elegància i comoditat”, són alguns dels comentaris que ha dit per agrair l’ajuda. De la decoració floral, per exemple, ha dit que volia crear una imatge que recordés al paisatge empordanès d’estiu amb buguenvíl·lies, espigues i gira-sols.

Mofes a l'estilisme del nou marit de Susanna Griso - Europa Press
Els nuvis han compartit fotos del seu matrimoni | Europa Press

Hem vist Susanna Griso acompanyada del seu equip de confiança, dels fotògrafs… una finestra a la cerimònia que ha estat de tot, menys íntima.

Susanna Griso

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