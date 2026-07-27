Susanna Griso i Luis Enríquez s’han donat el “sí, vull” en un enllaç multitudinari a s’Agaró. Un hotel espectacular de cinc estrelles a la Costa Brava ha estat l’escenari d’un matrimoni romàntic i molt mediàtic del que s’han publicat un munt de fotos i vídeos a la xarxa. Es tracta de les segones núpcies de la presentadora, que ha volgut vestir-se de princesa amb un look de núvia molt i molt maco. Quina ha estat la sorpresa? Molts creien -perquè així ho havia dit ella mateixa- que seria una boda molt informal. Que ella es presentés amb aquest vestit de núvia ha demostrat que tan tan informal no ho era… L’única cosa informal de la cerimònia ha estat, curiosament, l’outfit del marit.
L’empresari s’ha convertit en la riota de la xarxa perquè ha decidit posar-se una camisa en to coral i uns pantalons de lli. Ni rastre d’esmòquing, americana o corbata… que ja està bé en un segon matrimoni, sí, però que no combinava gens bé amb el vestit de Susanna Griso. Ella tan mona i ell, vestit pràcticament com un dia normal. Segurament, ja havien arribat a l’acord que cadascú es mantingués fidel al seu estil. Ara bé, les xarxes socials han aprofitat aquesta imatge tan dispar i curiosa per mofar-se’n. El resultat han estat desenes i desenes de tuits hilarants que comenten, precisament, la que ha estat el matrimoni de l’estiu.
Mofes al marit de Susanna Griso pel look que ha dut a la boda
A la xarxa, com dèiem, moltíssima gent s’ha rigut del vestit que ha escollit Luis Enríquez. Els més exagerats han arribat a dir que si veuen el nuvi arribar així vestit, decideixen fer mitja volta. També han criticat que ell hagi vestit “de chiringuito de platja” o que ni tan sols s’hagi planxat la camisa. Una de les comparacions més hilarants que han fet? Quan destaquen que semblen Carrie i Mr. Big de Sexo en Nueva York.
Si mi futuro marido se presenta en mi boda como el de Susana Griso, automáticamente estoy divorciado pic.twitter.com/3ZJMW27MdP— sofrito (@soofrito) July 25, 2026
El típico madrileño que se disfraza cuando oye “Costa Brava” pensando en el Caribe 🤡😂— Rondineta (@Rondineta119180) July 26, 2026
Pero ésto es verdad? Y no tiene vergüenza?— Rammsesd 💜✵🏳️🌈 🏳️⚧️ (@davicin981) July 26, 2026
Escucha, no es un poco mayor esa señora para casarse así!? Y encima el otro vestido de chiringuito de playa🤣 yo creo que no tenían claro que celebraban…o ella se lo ha tomado muy muy enserio….o a él le suda la polla— Eli Barroso (@elibarroso85) July 26, 2026
Yo no me caso.— Beatriz (@pasando84) July 26, 2026
Pensé lo mismo. Ella con un vestido increíble y él con una guayabera mal planchada. La guayabera se puede llevar a eventos serios. He visto hombres vistiéndola bien toda mi vida (soy de Puerto Rico), pero se llevan bien planchadas, con unos buenos pantalones y zapatos.— melba maldonado (@melbamaldonado) July 26, 2026
Carrie y Mr. Big.— Hiedra (@Hederaverde) July 26, 2026
Enserio? Vamos ni un invitado va asi. Es coña no?— Jose Pro Art (@josegeta) July 25, 2026
Y el color no era para la ocasión.— Caro (@Carovyx) July 26, 2026
Esas son las ganas que tenía el pobre.— Me gusta el Colocao (@antoniomlg) July 26, 2026
What???? Pero este Señor sabía que se casaba jaja ella toda estupenda de princesa y este Señor de que va 😂😂😂— Jose Ramon (@JoseRam31094817) July 25, 2026
Es uno que pasaba por ahí y de paso se casa jajajajajajaja— LAMARILÓ (@ella451512) July 26, 2026
Bastante es q fue xq tenía cara de no querer estar allí— Mercedes S (@Mercede84704540) July 26, 2026
July 26, 2026
Primeres paraules de Susanna Griso i Luis Enríquez després del “sí, vull”
Deixant de banda les mofes a la xarxa, els nuvis han deixat clar que han gaudit moltíssim de la cerimònia i que ha estat una boda maquíssima. En unes declaracions davant dels mitjans, als qui han permès fer les fotografies que volguessin, han pronunciat les seves primeres paraules després del “sí, vull”. L’empresari, per exemple, ha aprofitat per aplaudir com de guapa anava la seva flamant esposa: “Quan l’he vist, m’ha tallat la respiració. Va meravellosa i impressionant“.
Un dels moments més emotius va arribar amb els discursos dels familiars, han dit. La presentadora no s’esperava que el seu fill prengués la paraula en representació dels germans, un gest que diu que l’ha emocionat fins a les llàgrimes. Per la seva banda, Luis Enríquez va resumir el casament com “una festa amb la gent que val la pena”. Finalment, Susanna Griso ha revelat que ha regalat el ram de núvia a Blanca, la filla del seu marit, en lloc de donar-lo als seus propis fills, amb qui ha bromejat assegurant que “de moment no tenen en ment casar-se en breus”.