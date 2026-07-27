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El marit de Susanna Griso, riota de la xarxa pel vestit que ha dut a la boda
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
27/07/2026 10:26

Susanna Griso i Luis Enríquez s’han donat el “sí, vull” en un enllaç multitudinari a s’Agaró. Un hotel espectacular de cinc estrelles a la Costa Brava ha estat l’escenari d’un matrimoni romàntic i molt mediàtic del que s’han publicat un munt de fotos i vídeos a la xarxa. Es tracta de les segones núpcies de la presentadora, que ha volgut vestir-se de princesa amb un look de núvia molt i molt maco. Quina ha estat la sorpresa? Molts creien -perquè així ho havia dit ella mateixa- que seria una boda molt informal. Que ella es presentés amb aquest vestit de núvia ha demostrat que tan tan informal no ho era… L’única cosa informal de la cerimònia ha estat, curiosament, l’outfit del marit. 

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L’empresari s’ha convertit en la riota de la xarxa perquè ha decidit posar-se una camisa en to coral i uns pantalons de lli. Ni rastre d’esmòquing, americana o corbata… que ja està bé en un segon matrimoni, sí, però que no combinava gens bé amb el vestit de Susanna Griso. Ella tan mona i ell, vestit pràcticament com un dia normal. Segurament, ja havien arribat a l’acord que cadascú es mantingués fidel al seu estil. Ara bé, les xarxes socials han aprofitat aquesta imatge tan dispar i curiosa per mofar-se’n. El resultat han estat desenes i desenes de tuits hilarants que comenten, precisament, la que ha estat el matrimoni de l’estiu.

Els nuvis celebren amb la premsa el seu matrimoni - Europa Press
Els nuvis celebren amb la premsa el seu matrimoni | Europa Press
Susanna Griso s'ha vestit de princesa per a la boda amb Luis Enríquez - Europa Press
Susanna Griso s’ha vestit de princesa per a la boda amb Luis Enríquez | Europa Press

Mofes al marit de Susanna Griso pel look que ha dut a la boda

A la xarxa, com dèiem, moltíssima gent s’ha rigut del vestit que ha escollit Luis Enríquez. Els més exagerats han arribat a dir que si veuen el nuvi arribar així vestit, decideixen fer mitja volta. També han criticat que ell hagi vestit “de chiringuito de platja” o que ni tan sols s’hagi planxat la camisa. Una de les comparacions més hilarants que han fet? Quan destaquen que semblen Carrie i Mr. Big de Sexo en Nueva York.

Primeres paraules de Susanna Griso i Luis Enríquez després del “sí, vull”

Deixant de banda les mofes a la xarxa, els nuvis han deixat clar que han gaudit moltíssim de la cerimònia i que ha estat una boda maquíssima. En unes declaracions davant dels mitjans, als qui han permès fer les fotografies que volguessin, han pronunciat les seves primeres paraules després del “sí, vull”. L’empresari, per exemple, ha aprofitat per aplaudir com de guapa anava la seva flamant esposa: “Quan l’he vist, m’ha tallat la respiració. Va meravellosa i impressionant“.

Un dels moments més emotius va arribar amb els discursos dels familiars, han dit. La presentadora no s’esperava que el seu fill prengués la paraula en representació dels germans, un gest que diu que l’ha emocionat fins a les llàgrimes. Per la seva banda, Luis Enríquez va resumir el casament com “una festa amb la gent que val la pena”. Finalment, Susanna Griso ha revelat que ha regalat el ram de núvia a Blanca, la filla del seu marit, en lloc de donar-lo als seus propis fills, amb qui ha bromejat assegurant que “de moment no tenen en ment casar-se en breus”.

Susanna Griso

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