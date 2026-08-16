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El dinar més incòmode de Joan Carles i Sofia: “L’ignorava totalment”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
16/08/2026 10:59

Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia s’han retrobat a Mallorca després d’un munt anys sense coincidir a l’illa en la que sempre passaven les vacances familiars. No han deixat que el rei emèrit espanyo dormi a Marivent, però sí que l’ha tornat a trepitjar en una jornada amb les filles i els nets en la qual, sorprenentment, hauria participat la seva dona. Fa anys que mantenen vides separades i això no és un secret per a la premsa rosa, per la qual cosa ha sobtat tant que facin aquest gest d’apropament. No obstant això, ningú no oblida els molts menyspreus que ha fet el Borbó a la mare dels seus fills. Per exemple? La que ha recordat ara Pilar Eyre en un article a Lecturas, precisament sobre l’última vegada que es va veure el matrimoni a l’illa balear.

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Aquesta visita de Joan Carles I a Mallorca ha tornat a posar el focus en la relació amb Sofia. Després de set anys sense anar-hi, ara ho ha fet com un simple visitant, sense agenda pública i abandonant el recinte poques hores després. Ha plogut molt des del 26 de juliol del 2019, quan els emèrits van visitar junts la Rafa Nadal Academy a Manacor. Els van convidar perquè recorreguessin les instal·lacions acompanyats per Rafa Nadal, la seva esposa, Mery Perelló, i els pares del tenista. La premsa va anar ben plena d’aquelles fotografies, les que mostraven un matrimoni cordial i somrient amb una imatge de normalitat que contrastava amb el que, segons Eyre, va passar lluny dels flaixos.

La periodista barcelonina assegura que la fredor entre tots dos va ser “absoluta” durant tota la visita: “M’expliquen que, en la visita a l’escola de Rafael Nadal a Manacor, Joan Carles no va dirigir la paraula a la seva dona, tot i que ella mantenia les formes i fingia no adonar-se’n“. El moment més tens hauria arribat durant el dinar posterior, quan Joan Carles I hauria “monopolitzat la conversa” mentre Sofia quedava relegada a un paper secundari: “L’emèrit portava la veu cantant i la reina es limitava a somriure. Quan Sofia intentava intervenir en la conversa, ell l’ignorava“.

Joan Carles dona detalls inèdits de la baralla de Letícia i Sofia a la catedral de Palma - Europa Press
Molts encara recorden l’última vegada que va veure’s Joan Carles i Sofia junts a Mallorca | Europa Press

Les vacances de Joan Carles i Sofia a Mallorca, tot menys familiars

El més fort de tot plegat és que aquesta actitud d’un i altre no sorprèn, ja que és la que han mantingut durant dècades. Ara bé, la imatge no deixa de ser llastimosa: “Mentre Sofia intentava mantenir una aparença de normalitat i participar en la conversa, Joan Carles, continuava parlant sense prestar atenció a les seves intervencions“. Aquell episodi no va ser una excepció, després de tants anys distanciats.

Aquelles vacances compartides serien moltes coses, però conjuntes certament no: “Compartien estades a Marivent i apareixen junts quan el protocol ho exigia, però cadascun feia vida pel seu compte. Joan Carles feia la seva vida i conservava el seu grup d’amics mentre la reina Sofia dedicava les vacances a reunir els seus fills i nets al palau“.

Ara tornen a coincidir en un context totalment diferent al del 2019, quan encara no l’havien enviat a Abu Dhabi com a càstig pels seus pecats. Ara ni tan sols li permeten dormir al palau de la família, un menyspreu que no sembla importar-li gaire si ens fixem en la bona vida que continua portant.

Joan Carles de Borbó Reina Sofia

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