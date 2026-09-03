La isla de las tentaciones volverá a Telecinco el próximo lunes, 7 de septiembre, con dos entregas semanales que prometen cotilleos y también infidelidades. La undécima edición del programa más picante de la cadena llega con novedades y un casting en el que han encontrado personajes de esos que ya se ve que darán juego. De hecho, las historias de las parejas llaman mucho la atención… Y, entre los nombres desconocidos que acabamos de descubrir, destaca uno que ya había aparecido en la pequeña pantalla. Los fans de Supervivientes recordarán que, en 2022, entró a participar un modelo que decía ser pariente lejano de Felipe VI. Pues bien, Nacho de Borbón vuelve a televisión ahora convertido en uno de los miembros de las parejas que pondrán a prueba su relación en la República Dominicana.

Parece muy gracioso ver a un miembro de la familia real poniendo los cuernos a la pareja en antena, claro. ¿Habrá heredado la tendencia a la infidelidad de su tío abuelo Juan Carlos? ¿O demostrará que se puede ser Borbón y no despreciar a tu pareja en público? Descubrimos cuántos años llevan juntos y en qué situación llegan a la isla las diferentes historias de amor que han elegido para esta experiencia tan extrema.

Nacho y Náyades, dos años juntos y muchos celos

Náyades y Nacho llevan dos años como pareja, pero su relación no ha sido precisamente un camino de rosas. Él es pariente lejano de la familia real porque su abuelo era primo segundo de Juan Carlos de Borbón y, actualmente, trabaja como modelo internacional. Su profesión lo llevó hasta China y eso les obligó a vivir una etapa de relación a distancia, lo que no les ayudó mucho. De hecho, dicen que la distancia no tardó en pasar factura y los celos, las discusiones y los reproches han ido ganando protagonismo desde entonces.

Nacho la señala a ella como la más celosa, mientras que ella considera que el chico puede ser especialmente vengativo cuando algo no le gusta. Ahora, antes de poner rumbo a la República Dominicana, Náyades ha dejado claro cuál es su gran temor: que Nacho pueda llegar a sentir algo de verdad por otra persona.

Nacho de Borbó, el cosí de Felip que participarà a La isla de las tentaciones | Telecinco

Nando e Isa, ocho años y medio de relación con 15 infidelidades de por medio

Nando e Isa pueden llegar a ser la pareja más activa de esta edición. Ellos forman la relación más marcada por las infidelidades, teniendo en cuenta que él no se esconde y confiesa que la ha engañado 15 veces… Ahora bien, ella no se queda atrás y reconoce que le ha ido «devolviendo» con otras infidelidades. Parece mentira, pero han decidido continuar apostando por esta relación marcada por los cuernos y se pondrán a prueba en La isla de las tentaciones. Llevan ocho años y medio juntos y quieren llegar a la conclusión de si han «perdido» su juventud con alguien que no valía la pena o si, al contrario, están con la pareja ideal y pueden dejar atrás todos los errores del pasado.

Es más que probable que aprovechen que los encierran en una casa llena de solteros y solteras para volver a dejarse llevar, pero el tiempo lo dirá. De momento, la chica dice que está «nerviosa» pero que no le da miedo que acabe pasando algo porque será «porque tenía que pasar». Esta será su última oportunidad, han jurado y perjurado en el video de presentación. A ver.

Nando i Isa s’han enganyat més de 10 vegades | Telecinco

Kiko y Paula, con una relación marcada por un engaño

En su caso, Paula y Kiko llegan a La isla de las tentaciones 11 con una misión muy clara: demostrarse que pueden ser fieles. La confianza entre ambos ya quedó tocada al principio de la relación, cuando entendieron que tenían «carta blanca» para estar con otras personas… aunque parece que cada uno interpretó aquel pacto a su manera.

Durante aquella etapa, Paula mantuvo relaciones sexuales con su expareja, una infidelidad que Kiko descubrió más adelante: «La persona con la que se acostaba era su ex», ha explicado. Fue un golpe duro, pero asegura que hizo que se diera cuenta de que no quería perderla y que valía la pena apostar por esta relación. Ahora se han pedido confianza el uno al otro, pero él no las tiene todas consigo y se le ha visto especialmente preocupado: «Paulita, espero que lo hagas bien».

Kiko no confia massa en la fidelitat de Paula | Telecinco

Gema, Rubén y una lista de amantes que lo complicó todo

El pasado de Gema y Rubén también promete dar mucho de qué hablar. Esta pareja convive desde hace tres años y medio, pero han estado a punto de romper varias veces. ¿La peor crisis que han vivido? A causa de una infidelidad de Rubén. Lo peor de todo fue que Gema descubrió que la había engañado de una manera digna de película: «Él tenía una lista de mujeres con las que había mantenido relaciones sexuales y vi que yo no era la última… Me quise morir«. Ahora, confía en verlo actuar con cabeza cuando se vea rodeado de mujeres con ganas de provocarlo. La petición que le ha hecho es muy clara: «Por favor, no me falles». A él se le ha visto muy tranquilo pidiéndole que esté calmada, pero no pinta bien la cosa.

Gema arriba a La isla de las tentaciones espantada | Telecinco

Paola y Sergio, dos años y medio de relación a distancia

Paola y Sergio llevan dos años y medio juntos, buena parte de los cuales han estado marcados por una relación a distancia entre Málaga y Las Palmas. Ahora llegan al programa de Sandra Barneda con la intención de comprobar si todo el esfuerzo que han hecho durante este tiempo ha valido la pena o no.

Sergio considera que ha dado a Paola motivos de sobra para confiar en él, pero ella admite que, como es su primera relación a distancia, la situación le ha despertado inseguridades. Además, la pareja advierte que ha pasado recientemente por una mala época e incluso se dieron un tiempo porque él necesitaba espacio… La chica teme que Sergio deje de tenerla presente y él, en cambio, tiene un miedo similar pero desde el otro lado: que durante la experiencia Paola descubra que él no es realmente su prioridad.

Paola i Sergio han viscut tota la relació a distància | Telecinco

Una serie de parejas con problemas que intentarán mejorar… o dejarse llevar y hacer que todo explote por los aires.