Malas noticias para Felipe de Borbón y Sofía de Grecia. La reina emérita llora hoy la muerte inesperada de su sobrino nieto, el hijo de su sobrino, a los 44 años. Nicholas Brandam, primo segundo del monarca español, ha sido encontrado muerto en su apartamento y las primeras informaciones parecen indicar que podría tratarse de un suicidio. Su nombre puede sonar porque, en los últimos años, se había visto salpicado por un escándalo en el Reino Unido por estar investigado por su presunta relación con el caso Putney Pusher.

El banquero, perteneciente a la rama más discreta de la familia real griega, había sido detenido en junio pasado, aunque posteriormente quedó en libertad mientras continuaban las investigaciones y nunca fue acusado formalmente por la agresión.

Londres, 17.09.2026

Nicholas Brandam, nieto de la Princesa Katherine de Grecia y de Dinamarca, ha sido encontrado sin vida en su casa de Londres por un aparente suicidio.

Su padre, Paul Brandram, era primo hermano de S.M. la Reina Doña Sofía y del Rey Constantino II de Grecia. pic.twitter.com/sbHXOx12MT — Monarquía Sí 🇪🇸 (@Hispaniarum_Rex) September 17, 2026

Un caso que dio la vuelta al mundo

El origen de la investigación se remonta al 5 de mayo de 2017. Ese día, una cámara de seguridad grabó a un corredor empujando con ambas manos a una mujer de 33 años hacia la calzada del Putney Bridge, justo cuando se acercaba un autobús de dos pisos. La maniobra del conductor evitó que la mujer fuera atropellada y el incidente terminó con heridas leves. Las imágenes, sin embargo, tuvieron una enorme repercusión y provocaron una investigación policial que se prolongó durante meses. La policía interrogó a más de medio centenar de personas y realizó varias detenciones. Finalmente, el caso se cerró en 2018 tras agotar las diferentes líneas de investigación, sin presentar cargos contra nadie.

Casi nueve años después de los hechos, sin embargo, las nuevas investigaciones llevaron hasta Nicholas Brandram. El 15 de junio fue detenido bajo sospecha de lesiones graves intencionadas. Durante su estancia bajo custodia policial también fue arrestado por sospechas relacionadas con la posesión de drogas, de hecho. Su familia ha defendido que las características físicas de Brandram no coincidían con las del hombre que aparecía en las imágenes y que él mismo había aportado información que, según sus familiares, lo situaba trabajando en su oficina en el momento de los hechos.

La Policía Metropolitana mantiene abierta la investigación sobre los hechos de Putney Bridge y ha comunicado su contacto previo con Brandram al organismo independiente encargado de supervisar la actuación policial, un procedimiento que corresponde en estos casos.

La familia de Nicholas Brandam defiende su inocencia

Tras conocerse su muerte, la familia de Nicholas Brandram ha emitido un comunicado en el que defiende con contundencia que no había pruebas que lo relacionaran con los hechos investigados. Sus familiares aseguran que no existían pruebas forenses que lo vincularan con el incidente, que no había evidencias que lo situaran en el puente de Putney en ese momento y que tampoco consideraban creíble que fuera el hombre que aparecía en las imágenes. Esta es la versión expresada por la familia.

Su entorno también considera que la investigación tuvo consecuencias muy duras para el banquero. Según los familiares, durante los últimos meses sufrió «vergüenza, ansiedad, humillación y una presión extraordinaria» a raíz de la investigación. La familia sostiene que esta situación afectó profundamente a Brandram y critica que las investigaciones no se cerraran. En su comunicado, relacionan directamente la presión vivida durante este período con su muerte.

Más malas noticias para Sofía de Grecia, que ahora pierde al sobrino nieto | Europa Press

El vínculo familiar con la reina Sofía

Nicholas Brandram era hijo de Paul, el único descendiente de la princesa Catalina de Grecia y del militar británico Richard Brandram. Catalina era hermana del rey Pablo I de Grecia, el padre de la reina Sofía, y por tanto, Paul era primo hermano de Sofía. Nicholas Brandram, pues, sobrino nieto de la reina emérita. La relación entre las dos familias, además, no era únicamente genealógica. Sofía ejerció de madrina en la boda de Sophie Brandram, la hermana de Nicholas, que se celebró en Warwickshire en 2017.

La muerte de Nicholas Brandram pone así el foco sobre una rama familiar muy discreta vinculada a la reina Sofía, mientras la investigación policial sobre sus últimos meses continúa abierta.