Sandra Barneda se casará el 10 de octubre con Pascalle Paerel, la bailarina neerlandesa que la ha convencido para dar el «sí, quiero» cuando nunca se había imaginado que lo acabaría haciendo. Este fin de semana, mientras espera que llegue el gran día, ha recibido una sorpresa de sus amigas que se la han llevado engañada a Tánger en lo que ha terminado siendo su despedida de soltera. Y, como marca la tradición, la han disfrazado y la han hecho disfrutar de unas horas con amigas, risas, pruebas y confidencias.

La presentadora de La isla de las tentaciones ha compartido una recopilación de vídeos que muestra, en resumen, cómo se lo han pasado bien en esta escapada. Acompañada de sus «siete fantásticas«, la han vestido de piloto con el sombrero icónico incluido. ¿El número de vuelo ficticio? El 10102026 -la fecha del enlace-, con el destino «Pascalle». «Me habían engañado durante días con excusas y pistas falsas para despistarme, me han terminado convirtiendo en una especie de piloto del amor».

Todas las fotos de la despedida de soltera de Sandra Barneda

A Sandra Barneda solo le dijeron que iban a la ciudad marroquí, donde nunca había estado. Verlas aparecer, una a una, la emocionó «mucho» por lo que ha dicho: «Me quedan pocos días de soltera y todas ellas venían con ganas de disfrutar porque dicen que ya no podré volver a este estado». El resumen que ha hecho Sandra Barneda? «Mar, conversaciones bonitas, comidas deliciosas, abrazos, compras, ataques de risa, confidencias, consejos y amor, amor del bueno que te recuerda que tienes una red de seguridad, tu lugar, tu casa, más allá de todo y, incluso, más allá de ti».

Ha vuelto de este viaje «infinitamente agradecida» porque las amigas le han demostrado, una vez más, que tiene cerca personas que la quieren «de verdad»: «De aquellas que celebran tu felicidad sin reservas y te abrazan fuerte cuando las cosas no te van tan bien». Mi despedida de soltera, «por todo lo alto«. ¿Quién lo iba a decir? «Vuelvo a España llena, llena de ellas, de risas, de conversaciones, de imágenes que se quedarán conmigo para siempre. Ellas lo saben y yo también porque como en Casablanca, siempre nos quedará Tánger».

Sandra Barneda, emocionada cuando ha ido encontrándose con sus amigas | Instagram

Las amigas de la presentadora han organizado una despedida de soltera perfecta | Instagram

Sandra Barneda ha disfrutado de unos días de desconexión | Instagram

Sus seguidoras han aplaudido verla tan feliz y le han recomendado que disfrute de este grupo, que es un «regalo» tener amigas así.