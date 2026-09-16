Amaia Montero ha regresado a La Oreja de Van Gogh por la puerta grande con una gira multitudinaria que está dando mucho de qué hablar. Ahora que ha dejado atrás los peores años de su vida, confía en seguir recuperándose con el cariño del público y un regreso a los escenarios que la ha hecho renacer. No olvida todo lo que ha pasado, por eso, tal como ha confesado en una entrevista muy impactante en la que reconoce que quiso morir.

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En unas declaraciones a Despierta América, la cantante asegura que vivió «un auténtico infierno» que le hizo desear la muerte: «Quería irme con mi padre, que murió de cáncer en 2009, nunca me habría imaginado que volvería a actuar«.

La artista pasaba «todo el día» en la cama, una depresión fortísima que preocupó mucho a su madre: «Le preguntaba si creía que volvería a ser la persona que era antes… ella me decía que sí, pero yo no veía salida«. Y es que, cuando tocó fondo, solo veía un «fuego» que deseaba que la terminara «quemando»: «Quería quemarme y salir de este mundo«.

La invitación que ayudó a Amaia Montero a salir del pozo

Amaia Montero publicó su último disco en 2018 y, dos años después, anunció que se retiraría de la música. No había vuelto a trabajar desde entonces, con cada vez menos presencia pública. De hecho, las únicas imágenes que se tenían de ella la mostraban entrando y saliendo de la clínica de rehabilitación donde estuvo ingresada. Y ahora que han pasado los años, es ella misma quien nos confiesa qué estaba pasando en aquel momento: «Luché, luché mucho y con mucha ayuda«.

No confiaba en poder salir de aquel pozo, pero lo pudo hacer. Que Karol G la invitara a cantar Rosas en el Santiago Bernabéu marcó un antes y un después en su recuperación: «Ya estaba bastante mejor, pero recuerdo tomármelo como una especie de reto«. Y, a partir de ahí, comenzó a motivarse en unas conversaciones con sus antiguos compañeros de La Oreja de Van Gogh, ilusionados por iniciar una nueva etapa con ella de vocalista. El resto, con el adiós de Leire incluido, ya es historia.

Amaia Montero concede su entrevista más dura | Diez Minutos

Unas declaraciones que habrán preocupado a sus fans, que ya sabían que había estado mal… pero quizás no tanto. Afortunadamente para ella y también para los seguidores, Amaia Montero fue capaz de recuperarse y ahora lo da todo en unos conciertos que están encantando a los más nostálgicos.