Rosa López es un ejemplo muy claro del cambio vital que supuso Operación Triunfo en los concursantes de su primera edición. Ella no provenía de una familia rica, ya que a los 16 años llegó a pedir dinero en la calle: «Me vestía con la típica gorra de aparcacoches para que me dieran la voluntad». Y, después, la fama tuvo un impacto directo en su economía… hasta ahora que ha tenido que afrontar problemas de dinero. En los últimos días, se ha filtrado a la prensa que la cantante ha tenido que poner a la venta algunos de sus objetos personales por culpa de la deuda que ha tenido que pagar a Hacienda.
Se ha llegado a decir, abiertamente, que Rosa está atravesando una «ruina económica«. ¿Y qué ha dicho ella? El periodista Iván Reboso ha hablado con ella y ha comentado en televisión qué está pasando exactamente. Lo ha explicado en Fiesta, el programa de Telecinco que ha aprovechado su amistad con la artista para tener detalles sobre el tema: «Es cierto que Rosa ha tenido algunas caídas económicas«, comenzaba. Eso sí, parece que no se ha quedado sin nada como muchos han dejado caer: «Su situación no es preocupante y no está en la ruina».
De hecho, asegura taxativamente que Rosa ha podido comprarse una casa nueva con un terreno «muy bueno» para poder disfrutar con sus animales. Pero, entonces, ¿de dónde sale esta información? La agencia de noticias Europa Press ha enviado a sus reporteros a perseguir a Rosa López y han conseguido hablar con ella. Frente a este micrófono, ha negado con contundencia estar viviendo una ruina económica: «Los artistas vivimos en un vaivén económico todo el tiempo, nunca somos pobres ni estamos en la ruina. O siempre somos pobres o siempre estamos en la ruina… Si alguien comerá si yo digo que estoy en la ruina, pues me quedaré en la ruina todos los días«.
Ella insiste en que está «muy feliz» y que eso es lo más importante: «Mira, por primera vez en mi vida tengo una casa propia y estoy muy contenta con esta adquisición«.
Rosa López publicará un libro de memorias
Rosa López tendrá ahora una nueva fuente de ingresos, ya que ha confirmado que publicará pronto un libro de memorias. La cantante aprovechará que llega el 25º aniversario de su llegada a OT para recordar cómo vivió una experiencia como esta: «Se llamará Rosa de qué y será muy profundo. Es autobiográfico, pero de una forma experiencial para que más adelante haya otro tipo de proyecto… Hablaré de mi vida artística, de la personal y de cosas que creo que están fuera de rencores, victimismos, cosas que he aprendido… He luchado con toda mi fuerza para que, aunque sea autobiográfico, también sea un libro de autoayuda para todo aquel que lo lea. Si Dios quiere, el año que viene llegará a las librerías«.
La música continúa presente en su vida, también mientras escribe: «Me está gustando recordar y entender las cosas de otra manera. Hay muchas situaciones que vuelven a mí, con algunas sensaciones que tenía muy guardadas y que con el tiempo ves con más calma».