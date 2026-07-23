Rosa López se hizo famosa hace muchos años, cuando los televidentes la eligieron como ganadora de la primera edición de Operación Triunfo. Convertida en personaje habitual en las revistas del corazón, ha tenido que aceptar que su vida dejaría de ser anónima y que mucha gente opinaría sobre todo lo que hiciera. Ahora bien, eso no significa que se haya acostumbrado… y prueba de ello son las declaraciones que acaba de conceder en su entrevista a El perro andaluz. Aquí, ha reconocido que ha estado “hundida” recientemente a causa de las críticas que ha recibido en los últimos días.

Ha habido momentos que no lo ha pasado bien, según dice, por culpa de los comentarios llenos de malicia que le han dedicado. Leer que te acusan de ciertas cosas no es fácil y, aún ahora, le afecta leer según qué: “Tengo 45 años, pero he comenzado a leer qué escriben sobre mí en las redes sociales hace poco. La verdad es que he estado hundida por unos comentarios que me hacen parecer un monstruo porque, además, dicen que me ven más mayor”.

La culpa la tienen unas imágenes que han compartido de ella, en las cuales se la ve con trenzas en el cabello. Alguien tuvo la idea de compararla con un monstruo que tiene cables en la cabeza y, aunque a él le pareciera una broma divertida, a ella le afectó: “Lo que leo sobre mí me afecta, no te mentiré ni a ti ni al público. Nosotros solo somos herramientas, el público es el protagonista de todo esto”.

Rosa López confiesa que ha tenido momentos complicados | Europa Press

Rosa López da detalles de los problemas de autoestima que ha sufrido

Rosa López, por ejemplo, ha sufrido muchos altibajos con su voz por culpa de los problemas con las cuerdas vocales que ha experimentado. Que alguien destaque que ya no tiene la misma potencia de voz que antes, por ejemplo, puede afectarla mucho. Ella quiere huir del victimismo, por eso, ya que no sirve “para nada”: “Yo no busco culpables, pero sí que es verdad que tuve que recoger todos mis escombros y toda mi m… para salir adelante. No era culpa mía”.

Una intervención muy sincera en la que no ha dado detalles sobre su inesperada separación, pero que sí sirve para descubrir la cara más vulnerable de una cantante muy conocida por todos.