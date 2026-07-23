Rosa López va fer-se famosa fa un munt d’anys, quan els teleespectadors la van escollir com a guanyadora de la primera edició d’Operación Triunfo. Convertida en personatge habitual a les revistes del cor, ha hagut d’acceptar que la seva vida deixaria de ser anònima i que molta gent opinaria sobre tot el que anés fent. Ara bé, això no vol dir que s’hi hagi acostumat… i, prova d’això, són les declaracions que acaba de concedir en la seva entrevista a El perro andaluz. Aquí, ha reconegut que ha estat “enfonsada” recentment per culpa de les crítiques que ha rebut els últims dies.
Hi ha hagut moments que no ho ha passat bé, pel que diu, per culpa dels comentaris plens de mala bava que li han dedicat. Llegir que t’acusen de certes coses no és fàcil i, encara ara, l’afecta llegir segons què: “Tinc 45 anys, però he començat a llegir què escriuen sobre mi a les xarxes socials fa poc. La veritat és que he estat enfonsada per uns comentaris que em fan semblar un monstre perquè, a sobre, em diuen que em veuen més gran”.
La culpa la tenen unes imatges que han compartit d’ella, en les quals se la veu amb trenes als cabells. Algú va tenir la idea de comparar-la amb un monstre que té cables al cap i, encara que a ell li semblés una broma divertida, a ella la va afectar: “El que llegeixo sobre mi m’afecta, no et mentiré ni a tu ni el públic. Nosaltres només som eines, el públic és el protagonista de tot això”.
Rosa López dona detalls dels problemes d’autoestima que ha patit
Rosa López, per exemple, ha patit molts alts i baixos amb la seva veu per culpa dels problemes amb les cordes vocals que ha experimentat. Que algú destaqui que ja no té la mateixa potència de veu que abans, per exemple, pot afectar-la molt. Ella vol fugir del victimisme, per això, ja que no serveix “per a res”: “Jo no busco culpables, però sí que és veritat que va haver d’agafar totes les meves runes i tota la meva m… per tirar endavant. No era culpa meva”.
Una intervenció molt sincera en la que no ha donat detalls sobre la seva inesperada separació, però que sí que serveix per descobrir la cara més vulnerable d’una cantant molt coneguda per tothom.