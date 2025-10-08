Rosa López i el problema de salut que ha estat ocultant: “Moments durs”

Missing 'path' query parameter
08/10/2025

Rosa López torna a estar a primera línia mediàtica arran de l’entrevista que acaba de concedir, en la qual treu a la llum que pateix una malaltia des de fa temps. No ho havia confessat fins ara, però la guanyadora de la primera edició d’Operación Triunfo ha tingut molèsties i ara sap a què es devien.

Després de tocar el cel a principis dels 2000, molts van criticar-la perquè consideraven que havia perdut la màgia. Aquella va ser una època complicada per a ella, quan li deien de tot pel seu físic i també per les cançons que anava traient. Ara que ha passat molt temps i ho veu amb perspectiva, s’adona que aquell odi va prendre-li la confiança en si mateixa.

Rosa acaba de publicar 12 diamantes negros, un disc en el que se sincera precisament sobre alguns dels moments més durs de la seva vida. N’ha parlat a la revista Semana, als qui els confessa que s’ha tret un pes de sobre ara que s’ha adonat de per què patia tant en els concerts: “A les proves de so i les actuacions m’acabava frustrant molt perquè no sabia què em passava. Em provocava un gran patiment recordar moments del passat quan sí que estava bé, un canvi a pitjor que m’atabalava. M’ha provocat moments molt durs“.

Què li passava a Rosa López? Què li impedia afinar bé?

Ha estat en una prova mèdica rutinària on han descobert que tenia un problema d’oïda: “Havia perdut mitjans i aguts de la meva oïda dreta, cosa que em provocava problemes a l’afinació i que les meves frustracions anessin en augment. Mai no havia compartit aquest sentiment, però no puc ser jo mateixa si no ho accepto i ho afronto”.

Molts crítics li retreien que no afinés bé, cosa que ara té una explicació. El problema? Que molts parlen malament de la gent sense saber què pot haver-hi darrere: “Tots opinen i tots són mestres de tot”. Ara que ha identificat què li passava, pot tractar-s’ho i deixar de banda una incògnita angoixant.

Centrada en la seva música, darrerament ha deixat de banda les grans discogràfiques per tenir més llibertat de creació i també de difusió de la seva música. Hem pogut sentir-la totalment trencada en un tema que dedica al seu pare o alliberada en un altre en què fa un homenatge al col·lectiu transgènere. Una Rosa renovada, amb temes personals i una naturalitat que sempre ha enamorat els fans.

