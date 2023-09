Rosa López i el seu xicot Iñaki García fa més de tres anys que surten junts i estan molt enamorats. En el seu perfil d’Instagram, la cantant deixa clar que celebren les dates especials amb sortides i detalls tendres. Aquesta setmana s’ha parlat d’un hipotètic compromís i les felicitacions han començat a multiplicar-se ràpidament. Després de tant rebombori, la guanyadora de la primera edició d’Operación Triunfo ha dit què hi ha de cert en els rumors. Hi haurà boda o no?

Començava a parlar-se del tema perquè un programa del cor de Telecinco assegurava que havia estat ella mateixa qui havia dit que es casarà aviat durant un dels seus concerts. Poc després, apareixien unes declaracions de Rosa en què negava que això fos cert: “Alguna vegada em casaré o potser no, però ara, de moment, no ho faré”.

Rosa López i el nòvio a Antena 3

Per què s’ha dit que Rosa López s’havia promès amb el seu xicot?

Realment va ser culpa seva que s’entengués que s’havien promès. Ella estava cantant davant dels fans en una actuació en què va mostrar l’anell que duia a la mà mentre deia: “Mira, com Beyoncé!”. Aquest gest va interpretar-se com un senyal que el xicot li havia demanat que es casés amb ell, és clar. Doncs la veritat era molt diferent: “Soc un desastre! El meu nen m’havia regalat un anell i mira, no vaig tenir una altra cosa a dir que això… Fins i tot vaig ensenyar l’anell! Però no, no tinc pensat fer-ho de moment. Amb la de coses que he de fer encara, mare de Déu”.

Té clar que s’ha fet grossa per culpa seva i s’ho ha pres amb humor. Ara bé, reconeix que l’allau ha estat fort: “Tothom m’ha escrit i m’ha donat l’enhorabona excepte la meva mare, que sí que sap la veritat”. El que sí que deixa clar és que la relació va estupendament i que se l’estima molt: “Estic genial amb ell i és l’home de la meva vida, ja ho sabeu”. Diu que en algun moment es casaran i confessa que a ella “li agradaria”, encara que continua insistint que no hi ha hagut petició de mà perquè, en cas que hagués passat, estaria “nerviosa”.

Centrada en la seva carrera, ha dit públicament que vol que tothom estigui pendent del nou single que traurà aquest octubre perquè creu que és el millor que ha gravat en tota la seva carrera. Anomenat Miedo, espera que aquesta nova aventura musical triomfi i la faci brillar.