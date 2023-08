Gerard Piqué i Clara Chía, enxampats en banyador en la foto més buscada

Gerard Piqué i Clara Chía han reaparegut després d’unes setmanes sense cridar molt l’atenció. En aquest primer estiu com a parella coneguda, han gaudit d’uns dies de vacances junts amb la família que demostren que la seva és una relació més que consolidada. Han escollit la costa de Croàcia com a destí estiuenc, un paradís d’aigües cristal·lines i bon menjar fins a on els han seguit els paparazzi. Prova d’això, la fotografia que apareix publicada avui en la portada de la revista Lecturas. En ella, els catalans surten en banyador mentre practiquen paddle surf al mar. Aquesta hauria estat una sortida en uns dies en què se’ls ha vist navegar a tots junts per aquella zona.

Asseguren que Clara Chía s’ha convertit en una més a dins de la família de Gerard Piqué i tots aquests viatges junts amb els sogres ho demostren. L’han acollit amb els braços oberts i ella deu estar molt contenta en veure que rep aquesta estima. En aquests dies de vacances, diversos testimonis expliquen a la revista que els haurien vist passar-s’ho d’allò més bé i gaudint d’aquest temps junts i, en teoria, lluny de les mirades indiscretes dels periodistes del cor. Finalment, no han aconseguit evitar la primera fotografia de Clara Chía en biquini, una imatge desitjada per les revistes que finalment s’ha obtingut.

La parella protagonitza una portada en banyador | Lecturas

La relació de Gerard Piqué i Shakira, en el pitjor moment

Mentrestant, Gerard Piqué intenta oblidar els problemes amb la seva exparella. Shakira no li ha posat les coses fàcils aquest any i persones properes a ells titllen aquest com “el pitjor moment” entre ells. No acaben de posar-se d’acord encara pel que fa a la custòdia dels fills i els viatges en avió que han d’anar fent els petits per poder estar amb el pare i la mare.

Des de Lecturas insisteixen en què va suposar un punt de no retorn el fet que Gerard Piqué convidés a Clara Chía a la boda del seu germà. Shakira hauria mogut cel i terra per evitar que els fills acudissin a aquesta celebració familiar, ja que no volia que coincidissin amb la nova nòvia del pare. Aquesta obsessió per separar-los d’ella serà difícil de gestionar, sobretot ara que s’ha fet evident que Gerard Piqué aposta per aquest nou amor.

Els fotògrafs capten Gerard Piqué i Clara Chía de vacances | Europa Press

L’última cosa que se sabia sobre Gerard Piqué i Clara era que s’havien comprat una casa nova per traslladar-se junts, però encara no s’ha confirmat on es troba o la data en què començaran a deixar-se veure pel barri. En cas que acabin vivint junts aviat, llavors, caldrà veure què passa amb els dies en què l’exfutbolista del Barça tingui la custòdia dels fills. Serà difícil que no convisquin amb Clara Chía si ella també viu en aquella casa… Caldrà esperar per veure com evoluciona i com acaba la cosa.