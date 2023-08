Gerard Piqué i Clara Chía continuen fent més i més formal la seva relació. Després d’acudir junts a la boda del germà de l’exfutbolista, ara s’ha sabut que s’acaben de comprar una casa. Ja viuen junts des de fa uns mesos a l’àtic que té el barceloní al carrer Muntaner, però ara voldrien un espai més gran als afores de Barcelona. Així ho assegura en exclusiva la revista Diez Minutos, que publica una fotografia en què es veu el xalet groc en plena muntanya i rodejat de vegetació.

La casa es troba a la muntanya, sí, però molt a prop de la platja. Està situada en un turó i té molt bones vistes gràcies als grans finestrals del menjador. A més a més, tindria una piscina infinity i un petit camp de futbol. El que més els hauria agradat, però, és que es troba en una zona protegida per mesures de seguretat potents que els poden ajudar a gaudir de la privacitat que tant desitgen.

Primeres fotos de la nova casa de Gerard Piqué i Clara Chía

La idea és que abandonin l’àtic de la zona alta i es traslladin a aquesta casa, però encara no està confirmat si ja tenen data d’entrada o si estaran un temps entre les dues cases. El que l’entorn de Gerard Piqué sí que té clar és que la parella està molt consolidada: “Ell està totalment enamorat de Clara Chía i la relació amb ella l’ha ajudat a suportar l’huracà que ha generat la ruptura amb Shakira“.

Gerard Piqué i Clara Chía es compren una casa | Europa Press

No s’ha filtrat quant els ha costat aquesta nova residència i tampoc la localitat exacta en la qual es troba. De moment, sembla que la premsa rosa haurà de continuar investigant per descobrir més detalls d’aquest nou lloc especial per a la parella. L’àtic del carrer Muntaner en què han viscut fins ara és una propietat molt luxosa que va costar 4,5 milions d’euros al futbolista el 2009, un tríplex que ara podrien abandonar per traslladar-se a una altra casa encara millor i més cara.