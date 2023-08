Joc de cartes estiu torna aquesta nit amb el segon programa d’aquesta temporada, amb el qual intentaran igualar o superar el gran èxit d’audiència de l’estrena de la setmana passada. En aquesta ocasió canviem d’escenari i ens traslladem fins al Cap de Creus, on el Marc Ribas i el seu equip buscaran el millor restaurant de la zona.

La primera parada serà al Port de la Selva per visitar l’Espai Gastronòmic Ona. Aquí, la seva xef proposa una barreja curiosa de cuina mediterrània i fusió. Les protagonistes d’aquesta part de l’emissió seran l’Ona Baturone i la cap de sala, la Berta Fàbregas.

Totes dues competiran amb el Garbet’s, un local nou a Vilajuïga per al que el matrimoni format per Xavier Pascual i Eva Mañanas han aconseguit molt bones ressenyes a Google en poc temps.

El tercer restaurant que intentarà convertir-se en el millor d’aquesta nit es troba a Llançà i s’anomena Barko. El xef i la cap de sala, el Joan González i la Mercè Garriga, creuen que el peix fresc que fan a la planxa pot convèncer-los a tots.

Al cap de Creus podem trobar una àmplia oferta gastronòmica i uns paisatges de somni, i, el Marc, encantat. Els restauradors del #JocCartesEstiuTV3 d'aquesta setmana estan disposats a tot. Qui s'emportarà el títol del millor restaurant del cap de Creus? Aquest dimecres, a les… pic.twitter.com/nJzWDO2dRk — TV3.cat (@tv3cat) August 1, 2023

Què passarà en el programa de Joc de cartes estiu d’aquesta nit?

En el tràiler que ha compartit TV3 queda clar que el d’aquesta nit serà un programa divertit i amb tensió. Hi ha un moment en què es veu el presentador rient-se sense parar i un altre en què una de les concursants critica el plat d’un dels rivals. Se’ls sent fer diversos comentaris negatius: “Valdria la pena que tinguessin l’anxova d’aquí, de l’Escala”, “Per mi està passat de cocció“, “Les patates aquestes una mica xungues de menjar són curioses” i “Estan jugant molt fort” són alguns dels petits spoilers que ha volgut fer la cadena.

Un programa amb molt bona pinta que promet portar el mar a la taula.