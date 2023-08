Albert Rivera, enxampat de viatge “i molt tendre” amb una actriu catalana

Albert Rivera està de vacances a Eivissa en el seu primer estiu com a solter després de quatre anys de relació amb Malú. Ell mateix ha compartit fotografies del seu viatge, uns dies a l’illa en què tindria la companyia d’amics propers i també d’una actriu que podria haver-lo captivat sentimentalment parlant.

Ella va ser l’encarregada d’anar a buscar-lo a l’aeroport, un gest que demostra que tenen comunicació constant i que la seva relació és propera. La revista Lecturas publica avui en portada la primera foto de la parella.

I qui és ella? Es tracta d’Aysha Daraaui, una actriu catalana d’origen marroquí amb qui se l’ha vist en una actitud molt tendra. La noia, de 35 anys, és coneguda per haver treballat a la sèrie El inocente i pel seu paper a la pel·lícula No matarás. A més a més, va interpretar un paper secundari a Com si fos ahir de TV3 en una de les primeres temporades.

La primera foto de la parella a portada | Lecturas

Albert Rivera estaria aprofitant aquests dies de festa per acudir a exposicions culturals i per navegar a bord de diverses embarcacions.

Albert Rivera, a Eivissa amb amics i una nova nòvia | Instagram

Qui és Aysha Daraaui, la nova parella d’Albert Rivera?

Aysha Daraaui, com dèiem, ha treballat en el món de la interpretació des de fa temps. La gran majoria de les seves amistats també es mouen en aquest cercle, tal com es pot veure en el seu perfil d’Instagram. Aquí demostra que li agrada viatjar, fer plans culturals i que té molts tatuatges. Encara no han compartit cap fotografia junts i tampoc no es posen like a les fotos, una discreció que s’entén tenint en compte que l’antic líder de Ciutadans ha deixat clar que no li agrada que la premsa rosa investigui els seus moviments.

Encara seria aviat per saber si realment aquesta és una relació consolidada, si s’ha tractat d’alguna cosa esporàdica o si, simplement, són bons amics. De moment cap dels dos no s’ha pronunciat al respecte, però això no ha evitat que comencin els comentaris sobre aquesta primera presumpta relació de l’advocat després de la separació de Malú.