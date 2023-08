Albert Rivera, pillado de viaje «y muy tierno» con una actriz catalana

Albert Rivera está de vacaciones en Ibiza en su primer verano como soltero después de cuatro años de relación con Malú. Él mismo ha compartido fotografías de su viaje, unos días en la isla en los que tendría la compañía de amigos próximos y también de una actriz que podría haberlo cautivado sentimentalmente hablando.

Ella fue la encargada de ir a buscarlo al aeropuerto, un gesto que demuestra que tienen comunicación constante y que su relación es próxima. La revista Lecturas publica hoy en portada la primera foto de la pareja.

¿Y quién es ella? Se trata de Aysha Daraaui, una actriz catalana de origen marroquí con quien se le ha visto en una actitud muy tierna. La chica, de 35 años, es conocida por haber trabajado en la serie El inocente y por su papel en la película No matarás . Además, interpretó un papel secundario a Com si fos ahir de TV3 en una de las primeras temporadas.

La primera foto de la pareja en portada | Lecturas

Albert Rivera estaría aprovechando estos días de fiesta para acudir a exposiciones culturales y para navegar a bordo de varias embarcaciones.

Albert Rivera, en Ibiza con amigos y una nueva novia | Instagram

¿Quién es Aysha Daraaui, la nueva pareja de Albert Rivera?

Aysha Daraaui, como decíamos, ha trabajado en el mundo de la interpretación desde hace tiempo. La gran mayoría de sus amistades también se mueven en este círculo, tal como se puede ver en su perfil de Instagram. Aquí demuestra que le gusta viajar, hacer planes culturales y que tiene muchos tatuajes. Todavía no han compartido ninguna fotografía juntos y tampoco se ponen like en las fotos, una discreción que se entiende teniendo en cuenta que el antiguo líder de Ciudadanos ha dejado claro que no le gusta que la prensa rosa investigue sus movimientos.

Todavía sería pronto para saber si realmente esta es una relación consolidada, si se ha tratado de algo esporádica o si, simplemente, son buenos amigos. De momento ninguno de los dos no se ha pronunciado al respeto, pero esto no ha evitado que empiecen los comentarios sobre esta primera presunta relación del abogado después de la separación de Malú.