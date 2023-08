Sandra Barneda defiende a Gerard Piqué y aplaude la provocación a Shakira

Sandra Barneda se ha mojado en la guerra de Gerard Piqué y Shakira. La presentadora barcelonesa ha opinado sobre la última provocación del exfutbolista del Barça, que hizo sonar una canción de su ex en la final de la Kings League. Se le ha criticado mucho por querer invitar al cantante que le acompaña en Copa Vacía , el último single que ha sacado. Además, en la fiesta posterior perdió los papeles e increpó a todos aquellos que hablaban de Shakira: «Me da igual. Yo también soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas, sed campeones de algo«.

Sorprendentemente, la presentadora se ha posicionado a favor de él: «Yo lo entiendo. Estás de fiesta con tus amigos y empiezan a corear el nombre de tu ex… pues tiene que hacer enfadar un poco. Detrás del personaje público también está la persona y entiendo que pueda tener una salida de tono así», dice haciendo referencia a la mala imagen que ofreció Piqué cuando habló mal a aquellos que repetían el nombre de Shakira.

«Desde aquí hablamos mucho de la gestión emocional, que no tendríamos que estallar y otras. Ahora bien, yo también soy de mecha corta y sé que en un momento determinado puedo meter la pata de este modo también. Si una persona es más callada, pues tiene unas capacidades diferentes para afrontar una situación como esta. En cambio, si no lo es… Unos tienen la gestión emocional más avanzada y los otros tenemos que trabajarla más. Me pongo en su lugar y entiendo su reacción«.

Sandra Barneda se posiciona a favor de Gerard Piqué | Telecinco

Desde otro programa de Telecinco también se ha aplaudido la decisión de Gerard Piqué de hacer sonar en directo la canción de Shakira. Creen que es una buena estrategia de marketing porque ha conseguido que todo el mundo hable de aquel partido: «Esta es una manera de decirle a su ex que siga con su vida, que él pasa de ella», ha dicho uno de los colaboradores.

Gerard Piqué provoca Shakira al hacer sonar una canción suya

Sandra Barneda se refiere a la escena que se vivió en plena final de la Kings and Queens League, cuando Gerard Piqué invitó a Manuel Turizo para que interpretara la canción que acaba de estrenar con Shakira. Por razones obvias, su ex no estaba invitada y se escuchó su voz en off . La escena fue muy curiosa, teniendo en cuenta que desde el público se coreó el nombre de la cantante colombiana en un acontecimiento organizado por su ex.

Manuel Turizo cantando "Copa Vacía" de Shakira en el evento de la kings league de Piqué. El ex siempre la tendrá presente y se agarrara de ella. pic.twitter.com/D4Tdp9xDm1 — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) July 29, 2023

Por qué Piqué no ha cantado la de Copa Vacía?



Y Piqué?



Todos somos Javi Buyer#KingsQueensFinals pic.twitter.com/oLnnspaiiN — E💛🇮🇹 (@EsthellaJS) July 29, 2023

Una nueva escena que demuestra que la guerra entre Shakira y Gerard Piqué todavía está lejos de acabar.