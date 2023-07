Rosalía y Rauw Alejandro son protagonistas de la actualidad de la prensa del corazón desde que se confirmara que habían cortado. La ruptura del compromiso ha sacudido a sus fans, que con la boca abierta continúan escuchando más informaciones al respeto. Se ha especulado mucho con la fecha oficial en la que dejaron de ser pareja, un día que el de Puerto Rico sitúa a finales de mayo. Por qué han roto continúa siendo un misterio ahora que el cantante ha negado haber sido infiel. ¿Es realmente mentira que haya habido terceras personas?

Ahora acaba de salir a la luz el testimonio de un amigo de Rauw Alejandro que, desde Miami, lo cambia todo y vende una historia totalmente diferente a la que se ha contado hasta ahora. Según lo que ha explicado en Socialité , habría sido Rosalía quien habría tomado la decisión de romper porque «se habría cansado de todo» y se habría dejado influir por un equipo que consideran que su novio estaba «por debajo de ella» y «no la dejaba crecer«. De hecho, asegura que es el entorno de la cantante quien ha propiciado que rompa con él porque no les gustaba.

«Rauw está destrozado y es muy buen niño. Ha estado estos días dejándose cuidar por la familia y no de fiesta como se ha dicho. Él no tiene amantes, es muy formal y lo más serio que te puedes echar a la cara. De hecho, es incluso tímido. En caso de haber sido alguien infiel, habría sido ella. Él nunca», espeta en unas declaraciones muy contundentes.

Habla un amigo de Rauw Alejandro | Telecinco

No contento con esto, continúa soltando titulares. El equipo que representa a Rosalía no vería bien la relación con Rauw Alejandro porque sentían que le estaba «bajando de nivel», que no estaba a su altura: «Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren dar un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y creían que él era poca cosa. La ven como una Kardashian y Rauw no estaba a este nivel. Era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía lo tenía muy presente en su carrera y le consultaba todo».

¿Qué dicen los amigos del cantante? | Telecinco

El amigo de Rauw Alejandro le defiende y niega que haya sido infiel a Rosalía

De igual manera, también ha negado los rumores que relacionaban a Rauw Alejandro con Camila Cabello, con quien le han visto en un par de veces estos últimos días. Si nos creemos esta versión, el cantante sería inocente de los pecados que le atribuyen y el equipo de Rosalía formaría un grupo de interesados que le habrían convencido de priorizar su carrera al amor.

Rauw Alejandro confirma la ruptura | Instagram

Rauw Alejandro también defendió su inocencia en las únicas declaraciones que ha concedido sobre el tema. De momento los dos han optado por el silencio, así que todo continúan siendo especulaciones.