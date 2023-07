Rauw Alejandro confirma la ruptura con Rosalía en un comunicado bomba

Rauw Alejandro acaba de confirmar la ruptura con Rosalía en un comunicado bomba. Hasta ahora todo eran especulaciones, pero que lo hubiera confirmado una prestigiosa revista norteamericana hacía pensar lo peor. Finalmente, el cantante de Puerto Rico saca a la luz que, efectivamente, la relación se ha roto. La sorpresa ha sido grande, sobre todo porque asegura que decidieron separar sus caminos «hace meses«. De este modo se sabe que el compromiso duró poco, teniendo en cuenta que se habrían prometido en Nochevieja.

Diversas fuentes lo han señalado a él como el culpable de esta inesperada ruptura, la que deja a los fans muy tristes y sin boda a la vista. Apareció en escena una mujer que aseguraba tener pruebas de una infidelidad «como mínimo» del artista, quien habría ido a la cama con una modelo colombiana. Esta teoría ha sido negada taxativamente por Rauw Alejandro, que se defiende en un escrito que ha compartido en su perfil de Instagram.

Rauw Alejandro niega haber sido infiel a Rosalía en sus primeras palabras después de la ruptura

«Sí, unos meses atrás Rosalía y yo acabamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad«, ha asegurado el cantante. «Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones públicas erróneas y, por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que hemos vivido, no podía quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia de amor más real que Dios me ha permitido vivir. Sin nada más a añadir, decir a mis fans que los quiero mucho y darles las gracias para estar allá», ha proseguido en unas primeras palabras muy esperadas.

Rauw Alejandro confirma la ruptura | Instagram

«Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis triunfos profesionales y también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Nunca me vi en la posición de ni siquiera pensar que tendría que hacer unas declaraciones públicas sobre este tema tan privado para mí», ha añadido en una sonora crítica a la gran expectación que ha generado la noticia de la ruptura.