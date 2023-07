Paula Vázquez volverá hoy a televisión de la mano de TVE, que ha confiado en ella después de unos cuántos años sin aparecer en la pequeña pantalla. Recientemente solo se le había visto a las plataformas de streaming , un trabajo que deja atrás para volver a la primera línea mediática. Lo hará como presentadora de El puente de las mentiras , un concurso en el que los famosos tienen que decir toda la verdad si quieren ir acumulando dinero.

¡En 'El puente de las mentiras' solo la verdad te lleva a la victoria!



Muy pronto en @La1_tve con @PaulaVazquezTV pic.twitter.com/HenilYiLeP — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 18, 2023

Para promocionar este nuevo proyecto, la gallega ha concedido una entrevista a Bluper que ha llamado muchísimo la atención porque ha soltado un montón de titulares bomba. Uno de los más fuertes deja en evidencia a Mediaset y, más concretamente, al anterior director Paolo Vasile: «Él me echó de Pekín Express y de Fama ¡a bailar! . Pues mira, se ha retirado y la vida continúa. Ojalá hubieran hecho el cambio antes», decía ir haciendo referencia a un veto que ha acabado ahora que el italiano se ha ido.

«Me han llegado ofertas de productoras que trabajan con la cadena y, en principio, me han dicho que ahora la puerta está abierta. Te lo digo porque en el tiempo en el que estuvo Paolo Vasile, las puertas para mí estaban cerradas. Es él quien me echó», ha soltado con contundencia.

Paula Vázquez dice que ha sido vetada en Telecinco | Europa Press

Paula Vázquez reconoce que no reacciona bien a las mentiras

Ahora que estará al frente de un programa en el que se da tanta importancia a las mentiras, le han preguntado cómo vive ella enterarse de que le han mentido: «Han sido muchos años de terapia para saber descubrirlas y, a pesar de esto, todavía me cuelan unas cuentas. Con las mentiras a veces se aprende… Hay algunas que son imprescindibles para poder vivir con salud mental. Prefiero una verdad un poco camuflada, pero hay verdades que no me aportarán nada».

«Reacciono mal cuando me mienten«, ha asegurado. Y añade que es una mujer espontánea en televisión y «explosiva» en la vida real: «Te cojo, te enfrento, te lo saco todo y después te digo que me abraces o que te marches y no vuelvas nunca. Hay veces en las que se perdonan y otros que no porque hay mentiras y mentiras. Creo que científicamente todos mentimos cada día unas cuantas veces… pequeñas mentiras que, a veces, nos llamamos a nosotros mismos para poder salir adelante».