Paula Vázquez tornarà avui a televisió de la mà de TVE, que ha confiat en ella després d’uns quants anys sense aparèixer a la petita pantalla. Recentment només se l’havia vist a les plataformes de streaming, una feina que deixa enrere per tornar a la primera línia mediàtica. Ho farà com a presentadora d’El puente de las mentiras, un concurs en què els famosos han de dir tota la veritat si volen anar acumulant diners.

Per tal de promocionar aquest nou projecte, la gallega ha concedit una entrevista a Bluper que ha cridat moltíssim l’atenció perquè ha deixat anar un munt de titulars bomba. Un dels més forts deixa en evidència a Mediaset i, més concretament, a l’anterior director Paolo Vasile: “Ell em va fer fora de Pekín Express i de Fama ¡a bailar!. Doncs mira, s’ha retirat i la vida continua. Tant de bo haguessin fet el canvi abans”, deia anar tot fent referència a un veto que ha acabat ara que l’italià ha marxat.

“M’han arribat ofertes de productores que treballen amb la cadena i, en principi, m’han dit que ara la porta està oberta. T’ho dic perquè en el temps en què va estar-hi Paolo Vasile, les portes per a mi estaven tancades. És ell qui em va fer fora”, ha deixat anar amb contundència.

Paula Vázquez diu que ha estat vetada a Telecinco | Europa Press

Paula Vázquez reconeix que no reacciona bé a les mentides

Ara que estarà al capdavant d’un programa en què es dona tanta importància a les mentides, li han preguntat com viu ella assabentar-se que l’han mentit: “Han estat molts anys de teràpia per saber descobrir-les i, malgrat això, encara me’n colen unes quantes. Amb les mentides a vegades s’aprèn… N’hi ha algunes que són imprescindibles per poder viure amb salut mental. Prefereixo una veritat una mica camuflada, però hi ha veritats que no m’aportaran res”.

“Reacciono malament quan em menteixen“, ha assegurat. I afegeix que és una dona espontània a televisió i “explosiva” a la vida real: “T’agafo, t’enfronto, t’ho trec tot i després et dic que m’abracis o que marxis i no tornis mai. Hi ha vegades en què es perdonen i d’altres que no perquè hi ha mentides i mentides. Crec que científicament tots mentim cada dia unes quantes vegades… petites mentides que, a vegades, ens diem a nosaltres mateixos per poder tirar endavant”.