Tamara Falcó i Íñigo Onieva continuen de viatge de noces. El matrimoni ha passat les primeres setmanes a Ciutat del Cap, una de les capitals de Sud-àfrica, indret en el qual han gaudit gràcies a les atencions de l’hotel de cinc estrelles en el qual s’han allotjat. Mentre l’empresari publica un munt de fotos de l’habitació i les excursions amb balenes, la revista Diez Minutos assegura que aquestes vacances no estan sent tan idíl·liques com volen fer creure.

En primer lloc, s’han trobat amb un fred polar que diuen que no s’esperaven en aquesta època de l’any (encara que en aquell hemisferi es troben en ple hivern i això ho podrien haver sabut…). Tampoc no haurien tingut molta sort en els viatges en vaixell, una excursió típica en què haurien intentat buscar animalons marins que viuen en aquella zona. Ara bé, el problema més gros tindria a veure amb la família.

Íñigo Onieva i Tamara Facó estan de viatge de noces | Diez Minutos

La mort de Marta Chávarri espatlla el viatge de noces de Tamara Falcó

La mort de Marta Chávarri ha capgirat tota la família Falcó, els qui no s’esperaven aquest desenllaç tan sobtat. La dona de fer feines va trobar-se el cadàver de l’aristòcrata -i tieta de Tamara Falcó-, qui ha mort amb només 62 anys quan no es tenia constància que estigués malalta. Aquesta notícia hauria afectat molt el seu fill, que ha estat pare fa només un mes.

Tamara s’hauria assabentat d’aquesta pèrdua a Sud-àfrica en ple viatge de noces i ràpidament hauria començat a buscar bitllet d’avió per interrompre-la i tornar a Espanya per poder fer costat al seu cosí i donar el consol a la resta de la família. Expliquen que li hauria estat impossible viatjar i que, a més a més, ja tenia tot lligat per als següents hotels i destins. Se sentia molt malament i hauria començat a amargar el viatge al seu marit: “Volia venir fos com fos, però la mort l’ha enxampat de viatge de noces i li ha estat impossible canviar el viatge. No podrà venir. He pogut parlar amb ella i està molt trista amb la notícia“, ha dit el seu germà Manolo.

Íñigo Onieva estaria sent el seu únic suport en aquests moments, un marit que estaria intentant distreu-la perquè gaudeixi d’un viatge que els costarà milers i milers d’euros. De fet, només l’hotel en el qual han estat aquests primers deu dies costa gairebé 2.000 € al dia. Públicament han aplaudit el bon tracte que estan rebent i han fet molta publicitat del ressort, en el qual estarien menjant molt bé tal com han reconegut.

Ara que han marxat de Sud-àfrica posaran rumb al seu següent destí, el qual encara no han anunciat quin serà. El que han assegurat és que el viatge de noces durarà un mes i els portarà a tots els continents. Viatjaran ara cap a Àsia, doncs? De ben segur que comencen a fer publicitat del pròxim hotel en les pròximes hores i sortirem de dubtes.