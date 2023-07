Dulceida confirma que els pares s’han separat: “M’ha costat acceptar-ho”

Dulceida ha parlat per primera vegada d’un tema que havia estat tabú fins ara. La influencer catalana més famosa ha tret a la llum el que alguns sospitaven, una informació sobre la seva família que havia mantingut en secret. Ha reconegut que els seus pares estan separats, un divorci que hauria arribat fa uns anys però del qual encara no havia volgut parlar públicament.

Ha estat en un preguntes i respostes que, finalment, ha revelat quina és la situació dels seus progenitors: “De les preguntes més repetides per aquí des de fa temps… Els meus pares es van separar fa anys, però mantenen molt bona relació. Mai no us he parlat del tema ni he respost res al respecte perquè em va costar bastant acceptar-ho i em sentia egoista, però ja està! Són els millors junts i separats i el que han creat és per sempre”, ha revelat.

Dulceida reconeix que els pares estan separats | Instagram

D’aquesta manera tan natural i sincera ha acabat donant la raó als rumors que els envoltaven des de fa temps, quan els seus seguidors van començar a adonar-se que cada vegada hi havia menys fotos dels pares junts. Sempre han format una família molt unida i han presumit sobre això, per la qual cosa sobtava que haguessin deixat de publicar fotografies tots junts com acostumaven a fer. Si fem cas a les fotografies que han compartit en els seus perfils d’Instagram, s’haurien separat el 2020 perquè és a partir de llavors quan deixen de compartir fotografies familiars.

Dulceida parla de la situació actual amb Alba Paul després de la reconciliació

En aquest atac de sinceritat, Dulceida també ha parlat sobre la seva reconciliació amb Alba Paul. La parella va trencar i, després d’uns mesos separades, van decidir donar-se una segona oportunitat. Des de llavors que se les veu millor que mai, motiu que ha donat ales a les seguidores per preguntar-li si ja tornen a viure juntes o si s’ho estan prenent amb calma.

“Gairebé sempre estem a casa de l’altra. Aquest és un tema que m’atabala bastant perquè ens separem per canviar maletes, per feina, perquè cadascuna té les seves coses als seus respectius pisos… Estem esperant per no fer cap trasllat, ja que volem buscar una casa juntes”, ha avançat.