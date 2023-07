Una infidelitat de Rauw Alejandro, el motiu de la ruptura amb Rosalía?

Rosalía i Rauw Alejandro són història. La parella hauria trencat el compromís i també la relació per sorpresa, pocs mesos després d’anunciar -amb cançó inclosa- que es casarien. Semblava un amor d’aquells de pel·lícula i molts estaven convençuts que la seva unió seria per sempre… però sembla que no serà així. Després de tres anys junts, haurien decidit emprendre camins separats segons assegura la revista People.

Cap dels dos no ha confirmat la notícia bomba encara, però aquest es tracta d’un dels mitjans de la premsa rosa amb més influència i credibilitat del sector. Fonts properes a ells haurien confirmat que la decisió és ferma i que no hi ha reconciliació possible: “Malgrat l’amor i el respecte que es tenen, ambdós han acordat acabar la seva relació“.

Les mirades i missatges romàntics que es dedicaven havien fet somiar a molts. Ara, tothom espera amb candeletes el comunicat en què treguin a la llum quins han estat els motius darrere d’aquesta sorprenent separació. En l’última entrevista que havien concedit deien que s’estaven prenent amb calma els preparatius de la boda, un enllaç que finalment no se celebrarà.

Rosalía i Rauw Alejandro trenquen després del compromís | Europa Press

Rosalía mostra l’anell de compromís que li havia regalat en Rauw Alejandro | Youtube

Una infidelitat de Rauw Alejandro, el motiu de la ruptura?

Ara tothom especula amb quins serien els motius de la separació de Rosalía i Rauw Alejandro. El que corre per Twitter el té a ell com a protagonista, ja que s’ha publicat un fil (ara ja esborrat) en què una noia l’acusava directament d’haver estat infidel a Rosalía amb una model colombiana. L’exitós cantant és assenyalat, doncs, com el culpable d’aquesta ruptura que tant de mal ha fet als fans. Ara són molts els qui diuen que “han deixat de creure en l’amor”, una visió catastrofista.

En aquest fil, la dona explicava que la model en qüestió seria seguidora de Rauw Alejandro des de fa molt de temps. Hauria acudit a un concert del de Puerto Rico i, després de conèixer-se, haurien anat a prendre alguna cosa junts. Diu que cadascú va pagar-se el que havia consumit i, tot just després, van marxar i haurien passat la nit junts: “El que va passar amb ella va poder passar amb moltes més“, deixa anar.

Una usuaria confirma que ella sabía de la infidelidad de Rauw pero pone los nombres en clave de “Lalita” y “Venita” pic.twitter.com/cXK30rERVx — ࿐ (@xorisoredondo) July 25, 2023

Totes les pistes que feien sospitar que Rosalía i Rauw Alejandro podrien haver trencat

Aquesta és una ruptura inesperada, encara que també és cert que en els darrers dies s’estava especulant que podrien estar travessant una crisi. La primera pista la va donar Rosalía, quan va publicar un resum dels seus últims dies i en una de les fotos, se la veia plorar. En aquell moment no va explicar a què es devien les llàgrimes, però ara s’entendria tot. També semblava curiós que el seu pare hagués deixat de seguir el perfil d’Instagram de Rauw Alejandro, encara que pocs van adonar-se d’això en aquell moment.

El que ha fet sonar les alarmes de manera més forta, per això, ha estat el post que ha compartit la cantant de Sant Esteve Sesrovires en les darreres hores. En ell, dona les gràcies a tothom qui l’ha ajudat i animat durant la gira mundial que ha estat fent en els últims mesos. La sorpresa? Que ha tingut paraules maques per a tothom excepte per al seu promès, qui tampoc no apareix en el recull de fotos que ha compartit tot i haver estat al seu costat tot aquest temps.

Una notícia que ha entristit moltíssim els fans de la parella, que ja somiaven amb una boda multitudinària que fa pinta que al final no arribarà. Si la ruptura és certa o tot forma part d’una campanya per atraure més atenció mediàtica, ho sabrem d’aquí a molt poc.