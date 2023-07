Ana Rosa Quintana s’acomiada entre llàgrimes del programa de Telecinco

Ana Rosa Quintana s’ha acomiadat d’El programa de Ana Rosa després d’estar en antena 18 anys. Telecinco ha confiat en ella per posar-la al capdavant del magazín de les tardes que substituirà a Sálvame i és per això que avui ha hagut de dir adeu als teleespectadors matinals. Ho ha fet amb un discurs molt personal que ha pronunciat amb llàgrimes als ulls en ser conscient que, ara sí, tanca una etapa important en la seva vida.

“Quan vaig arribar aquí tenia un fill gran que tot just començava l’adolescència i acabaven de néixer els petits. Avui tinc un fill gran que és un magnífic advocat i que ja passa dels 30. Els petits, que tenien un mes i mig quan vaig començar aquí, s’estan traient el carnet de cotxe i ja estan a la universitat. He passat un terç de la meva vida en aquest sofà”, ha iniciat.

Han fet un repàs a les notícies més importants que ha donat al llarg d’aquestes dues dècades de directe. A més a més, també ha recordat alguns dels col·laboradors que han passat pel programa: “Alguns han marxat, altres han tornat i encara altres han arribat. Vull donar les gràcies a aquest equip i a l’equip de direcció, ja que m’aguanten cada matí a les set del matí, a les set de la tarda i a la nit”.

Ana Rosa Quintana s’acomiada del seu programa de Telecinco

Ana Rosa Quintana s’acomiada del seu programa matinal a Telecinco

Els companys li han regalat un ram de flors i ella ha marxat amb una reflexió: “Sempre hi ha una primera vegada a la vida i també una última. Diuen que l’ésser humà ha d’explicar històries per sobreviure. Nosaltres vam obrir la finestra fa 19 anys, un 10 de gener del 2005 molt fred amb només un grau al termòmetre. Des de llavors hem vist com ha anat canviat el món”.

“Si hi ha una feina en equip és la que es fa a televisió. En aquests anys han passat de tot, jo mateixa he renascut en aquest programa i renéixer sempre, espero, et fa més forta. Avui acaba una etapa i en neix una altra. Aquests anys us he saludat amb un bon dia i ara ho faré amb un bona tarda“, ha prosseguit en un comiat amb gust a fins aviat tenint en compte que tornarà a televisió el pròxim setembre en una nova aventura professional. Del que no ha dit absolutament res ha estat sobre la condemna al seu marit, per a qui han confirmat precisament avui una pena de tres mesos de presó pels seus negocis tèrbols amb l’excomissari Villarejo.