Torna Joc de cartes d’estiu a TV3. El concurs gastronòmic més vist de la cadena pública estrenarà una nova temporada aquest dimecres, un dia marcat al calendari dels més curiosos i també dels més golafres. En Marc Ribas analitzarà les propostes de tres restaurants en cada emissió, que enguany seran un total de cinc. Només gaudirem de la versió estiuenca durant poc més d’un mes, però en el vídeo promocional que han publicat ja queda clar que, almenys, serà intensa.

Tornen les batalles als fogons en un primer programa en què buscaran el millor establiment del Garraf amb vistes al mar. En el vídeo d’avanç que han compartit, es pot veure el seu presentador a la platja i reconeixent que li encanten “aquests moments inoblidables”.

Com serà el primer programa de Joc de cartes d’estiu?

Per a aquells amb coneixements en el terreny, quins restaurants visitarà el Marc Ribas en la primera emissió? La primera parada serà El Capità de Port Ginesta, a les Botigues de Sitges. Aquest és un dels locals amb més història del port, diuen, una fama que no serà suficient si no convencen els rivals amb bons plats. Després, tot l’equip es traslladarà fins a la platja de Vilanova i la Geltrú per tastar la proposta de l’Habana Blue. Aquí, asseguren que la carn a la brasa és una delícia. Finalment, arribarà el torn del tercer participant. L’escenari? Sitges, en el restaurant Cala Morisca. Els xefs proposen la tranquil·litat d’una cala amb vistes al mar “espectaculars” i bon menjar.

El presentador ha compartit un seguit de fotos del making of que demostren com de bé que s’ho passa tot l’equip en les gravacions.

Pel que fa a la resta de programes d’aquesta temporada, destaquen que també voldran premiar el millor restaurant del cap de Creus, el millor local a la vora de la Noguera Pallaresa, el millor restaurant de km 0 a la Selva i el millor restaurant centenari de Barcelona. Després, emetran un programa especial amb els millors moments.