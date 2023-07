Joc de cartes tindrà una versió espanyola a La Sexta amb Alberto Chicote de presentador. La notícia demostra que l’èxit del programa de Marc Ribas a TV3 ha traspassat fronteres i ara la televisió nacional també vol treure’n profit. Yotele ha sabut en exclusiva que la cadena estatal ja prepara aquesta nova versió, la que anomenarien Juego de cartas tal qual. No hi ha data d’estrena, però haurien sabut que les gravacions començarien la pròxima tardor. A La Sexta agraden molt els concursos culinaris sobretot després de la bona audiència i repercussió de Pesadilla en la cocina, així que quadra que vulguin beure dels bons resultats d’aquest projecte.

Aquest programa en concret no és una creació originària de TV3, sinó que es tracta de l’adaptació d’un format internacional que s’ha emès a molts països i que originàriament s’anomena My restaurant rocks (el meu restaurant és guai). La idea és exactament la de Joc de cartes, que diversos restaurants competeixin per esdevenir el millor en la seva categoria. El propietari de cada negoci prepara un menú per als competidors, que mengen i valoren individualment les propostes dels rivals. Es fa la mitjana de totes les valoracions, en què no només es té en compte el menjar, i a final del programa s’escull quin dels quatre ha ofert la millor imatge en global.

Joc de cartes tindrà una versió espanyola | TV3

Juego de cartas buscarà els millors restaurants d’Espanya amb Alberto Chicote

TV3 no és l’única cadena que ha adaptat aquest concurs. També ho ha fet la televisió basca i Telemadrid, tres propostes a les quals ara se sumarà La Sexta com la primera televisió nacional que l’emeti. El més probable és que els restaurants participants siguin de diferents comunitats autònomes per donar una oportunitat a totes elles. Com és habitual, escollirien una temàtica concreta per a cada programa per tal de dividir-los i equiparar-los perquè la competició sigui equilibrada.

Alberto Chicote presentarà Juego de cartas | Antena 3

I tot això ho faran amb Alberto Chicote al capdavant, un gran d’aquest format televisiu que pot explotar encara més en una idea que ja s’ha demostrat que és fructífera. Si demana consell a Marc Ribas o no, ja es veurà. La qüestió serà esperar a la seva estrena per veure si aquesta idea també agrada a Espanya.