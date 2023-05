Vídeo | Marc Ribas mostra les interioritats d’un rodatge de ‘Joc de Cartes’

TV3 ja té al foc la pròxima temporada de Joc de Cartes. Aquesta serà la setena edició d’un indispensable en la programació de la cadena pública catalana i que, només acabar, els teleespectadors ja esperen que arribin nous capítols. El programa ja va confirmar que la gravació dels nous episodis ja està en marxa per a la temporada d’estiu i Marc Ribas ha volgut dissipar algunes de les intrigues que envolten el rodatge del concurs culinari. El presentador ha compartit al seu Instagram un tast d’un dels secrets més ben guardats i ha volgut mostrar als seus seguidors la preparació del moment final d’un capítol, el cara a cara entre concursants i l’anunci del guanyador.

Entre els teleespectadors de Joc de Cartes hi ha molta curiositat al voltant de com es prepara cada episodi i, aquesta vegada, el mateix Marc Ribas ha volgut resoldre alguns d’aquests dubtes amb un vídeo en què -sense revelar cap secret- apropa al públic el que hi ha a l’altra banda de la càmera. La gravació està localitzada a Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental. Més concretament al Mercantic, un entorn ideal per ambientar una decisió final d’un capítol de Joc de Cartes. En el vídeo, amb una veu en off, el presentador de l’espai va relatant com es prepara el moment més esperat del programa. Càmeres per captar tots els punts de vista, l’assaig amb l’equip de contingut, el maquillatge amb un cafè i, fins i tot, apareix signant una pilota de futbol per a uns nens que s’havien apropat a saludar-lo. “S’han equivocat, segur!”, bromeja Marc Ribas. I, finalment, el moment en què s’anuncia el guanyador i es pot veure com un tècnic dona l’ordre de llançar el confeti.

Novetats en la nova temporada

La notícia que el rodatge de la nova temporada del concurs culinari de TV3 ja està en marxa va ser rebuda amb els braços oberts entre els fans del programa, que ja ha avançat que arriba carregat de novetats. En unes setmanes ja arribarà a la petita pantalla el Joc de cartes estiu, la prèvia de la setena temporada que s’estrenarà a la tardor i que ja s’està cuinant, “amb novetats”. Una de les coses que ja es va avançar es que la mecànica de puntuació serà nova i podrà capgirar el resultat final.