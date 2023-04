Comença el rodatge de ‘Joc de cartes’: primeres pistes i novetats

Bones notícies per als fans de Joc de cartes. El concurs culinari de TV3 ha iniciat el rodatge de la setena temporada, el que indica que ben aviat podran tornar a gaudir dels enfrontaments i la competició més atractiva -i seguida- de la cadena. Des de TV3 informen que el programa de Marc Ribas tornarà a la petita pantalla amb una altra versió del Joc de cartes estiu i que serà a la tardor quan estrenaran la setena temporada, la que estan gravant actualment “amb novetats“. D’aquesta manera confirmen que seguiran el calendari habitual i que tindrem concurs per a estona.

Marc Ribas, el presentador més fort de la televisió catalana, en donarà més detalls aquesta nit en una entrevista al Tot són problemes. La idea és que avanci què se sap d’aquests capítols nous, en els que sembla que no tot serà com ho coneixíem fins ara. Una de les novetats que deixen caure en la promoció? Que la mecànica de puntuació serà nova i podrà capgirar el resultat final.

A més a més de recórrer el territori català, el concurs ara es traslladarà a llocs on no ha estat mai fins ara. Un exemple? Andorra. Un altre dels viatges que farà l’equip serà a València, on anirà per gravar “la revenja de l’arròs” tres anys després de la competició que va fer amb el presentador de la versió valenciana del programa, Jordi Garrido. En aquella ocasió va guanyar el Marc Ribas amb una paella catalana, una tendència que l’altre vol invertir.

Marc Ribas torna a posar-se al capdavant de Joc de cartes | Mireia Comas

Marc Ribas, molt content de tornar a Joc de cartes

En la darrera edició, les audiències van ser increïbles i Twitter va omplir-se de milers de comentaris. Ara confien en poder tornar a triomfar d’aquesta manera amb un programa que s’ha convertit en un dels hits de TV3. Marc Ribas està molt content en poder tornar-hi i ha publicat un vídeo en el seu perfil d’Instagram en què anima tothom a estar pendent de l’estrena de la nova temporada: “Comença el joc“. Aquí se’l veu pujar a dins de la furgoneta del programa, un tret de sortida que els més fans esperaven des que acabés l’últim.

Marc Ribas, content amb el retorn de Joc de cartes | Instagram

De moment no s’ha confirmat les data d’estrena de l’estiuenca i la setena, però és probable que Marc Ribas deixi caure alguna pista en la seva intervenció d’aquesta nit en el programa de Patrick Urbano.