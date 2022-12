Estratègia, un cambrer sospitós i atacs de riure a ‘Joc de cartes’

Joc de cartes ha arribat al desè capítol d’aquesta temporada, la que està encantant als teleespectadors. Aquest dimecres, Marc Ribas i el seu equip s’han traslladat fins a Lleida per buscar el millor restaurant per fer-hi un banquet. El programa ha tingut de tot, des d’atacs de riure fins a un concursant estrateg que ha rebut per totes bandes.

Acusacions, crítiques i atacs de riure en el primer restaurant

El primer restaurant que han visitat ha estat el del Bernat Vinyals, el Pla del Bosc. Els plats feien una pinta exquisida, unes elaboracions que han entrat per la vista. A l’hora de la veritat, però, tots han coincidit en què els segons estaven molt més bons que els entrants. Hi ha hagut crítiques, sobretot perquè no els ha agradat el pa ratllat i han evidenciat que dubtaven que el turbot fos realment salvatge. En saber que estaven dient això, el restaurant ha manifestat el seu enuig i ha donat a provar al cambrer els ingredients de la discòrdia: “És bo, oi? Doncs ja està. I si diem que és salvatge és perquè és salvatge”.

El moment de tensió ha quedat enrere gràcies a dos atacs de riure. El primer, quan un dels concursants confonia les paraules advocat i alvocat: “En el plat no crec que hi hagi un advocat, un procurador i un jutge”, li deia el presentador. Poc després, una altra de les participants començava a riure sense parar en assegurar que estava notant alguna cosa massa cruixent en els seus ravioli: “Crec que podria haver-hi una mica de terra“, deia en un comentari que feia riure molt en Ribas. El restaurant ha obtingut una boníssima puntuació a l’espai i també bones notes a la resta, les que després l’ajudarien a convertir-se en el guanyador de la nit.

L'ingredient secret del carpaccio de pop: advocat 😂 #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/TxzwLN8mfN — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 21, 2022

Ups! Males notícies per al Bernat: Sembla que els raviolis de ceps que ha servit tenen una mica de… terra? No n’estem segurs 😱 #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/D8P8De8a4h — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 21, 2022

Compte, que al Bernat no li ha agradat gens que dubtessin del seu turbot… Com us prendríeu vosaltres les opinions dels comensals?

🔁 Igual que el Bernat

❤️ No n’hi ha per a tant#JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/aPqbK7HCfe — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 21, 2022

Un restaurador que sap motivar els cambrers

Tot just després anaven fins a El Palermo, un dels restaurants més antics de Lleida. El pare va adquirir-lo 34 anys enrere i ara és el fill, l’Antoni, qui ha volgut defensar com hi treballen. El que més gràcia ha fet ha estat la seva actitud, ja que des del menjador han pogut sentir el discurs motivacional que ha fet als seus cambrers: “Si esteu contents i amb ganes, deixeu-vos anar i canteu com feu sempre. D’acord? Quina merda d’acord”, lamentava en veure que no tenien gaire entusiasme.

Els plats no han convençut gaire i ha obtingut puntuacions més aviat baixes, encara que s’ha salvat pel bon servei. Ho ha fet bé, però en retirar els plats de la taula s’ha evidenciat el seu nerviosisme i això ha passat factura.

Tant de bo que tingués l'Antoni, per motivar-me abans de fer un examen 📢 #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/sRHudaJVJC — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 21, 2022

L’Antoni no està com per robar panderetes 😂 #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/TfeXlW57hp — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 21, 2022

Moment i coincidència sospitosa en el tercer restaurant

Després ha estat el torn de la Mònica, que ha presentat la proposta del Celler de ca l’Hereu. La seva ubicació ja ha rebut crítiques, tenint en compte que es troba en un polígon i això pot fer enrere els comensals a l’hora d’escollir-los per celebrar un banquet. A més a més, tampoc no ha agradat l’interior i la decoració perquè consideren que és el que menys s’adequa a un àpat d’aquestes característiques.

En el servei, hi ha hagut un moment sospitós quan tots s’han adonat que un dels participants coneixia el cambrer de la Mònica. Finalment, han reconegut que el noi també treballa en el seu restaurant. Pel que fa als plats, han encantat i els han puntuat amb molt bona nota. És per això que han acusat el Bernat d’estar exagerant quan ha criticat que una de les postres estava massa dura i ensucrada: “Forma part d’una estratègia”, han acusat els altres. Finalment, aquesta proposta empatava amb el primer classificat gràcies a dos notables alts en el menjar i la cuina.

Un moment, un moment! EL CAMBRER DE LA MÒNICA TAMBÉ TREBALLA PER A L’ANTONI! Opineu, com el Mateu, que és massa sospitós? #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/S3G9BTGQ9e — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 21, 2022

Jo, quan trec la paella de la setmana anterior de la nevera: #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/q16o7ep92J — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 21, 2022

L’últim restaurant, amb el marisc i la cuina a la vista

En Mateu Blanch ha presentat un restaurant que ben bé podria ser una peixateria. Només entrar, els comensals poden veure exposat tot el marisc i també tenen a la vista la cuina, el que ha sorprès a la resta de concursants del programa. No els ha agradat veure que té una paret plena de retalls de diari en què parlen d’ell, el que creuen que fa perquè té molt d’ego i li agrada que el reconeguin. El menjar tenia una pinta magnífica i tots han destacat que estava molt bo. Gràcies a això ha ocupat la tercera posició.

A Caravista tot és possible: són un restaurant peixateria 😱 Què us sembla la idea? #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/l6WzeZxJEp — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 21, 2022

La confrontació, tensa i amb acusacions d’estratègia

El Bernat ha estat el protagonista de la confrontació, ja que la resta han tingut claríssim que estava jugant i fent estratègia per obtenir una millor puntuació. Un dels moments més tensos, ha arribat quan ha acusat un dels rivals de tenir “massa congeladors” perquè això li semblava “sospitós”. Ha estat aquí quan un altre l’ha defensat: “Jo en el seu li he comptat cinc congeladors, però tu en tenies quatre… Res més a dir“.

El mateix concursant que es queixava, ha tornat a quedar en evidència quan s’ha sabut que havia puntuat un dels altres amb un 6: “No entenc per què li poses aquesta nota si, en persona, l’havies felicitat”, ha etzibat en Marc Ribas.

Mare meva! La tensió es pot tallar amb un ganivet 😱 #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/pOlZfhgtEA — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 21, 2022

Un programa que ha agradat molt i que ha fet riure als teleespectadors.