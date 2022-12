Un restaurant en construcció, guanyador sorpresa de ‘Joc de cartes’ 

TV3 ha emès un capítol de Joc de cartes molt estrafolari. Els teleespectadors han quedat sorpresos per l’actitud dels concursants, així com amb l’elecció dels restaurants que han participat. L’objectiu era buscar les millors postres de Barcelona, per la qual cosa sobtava que anessin a restaurants que no estaven especialitzats en això. En el seu lloc, han seleccionat un local que encara no ha obert les seves portes i tres més creatius, molt informals i realment singulars.

El gran protagonista ha estat l’Alex, el propietari de Cal Trapella. És difícil trobar un xef participant amb rastes, tanta alegria i amb un caràcter tan espontani. En el seu cas, els plats no van convèncer i tampoc l’espai. Les puntuacions no l’han acompanyat, ja que la resta ha penalitzat el seu menjar i ha acabat quedant en última posició. En la confrontació final, ha rebut per totes bandes i ell s’ha defensat: “He vist una mica de prepotència, com si li fes pena. Crec que han estat poc comprensius amb mi”.

El pitjor ha arribat en descobrir les notes que havia posat ell, ja que ha puntuat la companya amb un 5 en el preu quan era més barat que el seu restaurant. En saber-se que li havia posat una nota massa baixa, l’han acusat d’haver-ho fet per estratègia. Ell ho ha negat, però l’han acabat deixant en evidència: “Se’m va anar l’olla i per això et vaig posar un 5, perdona’m. No era estratègia, de debò que no, vaig fer malament els comptes. No té cap sentit què he posat”. Quan el Marc Ribas li ha recordat que va dir que la puntuava així perquè creia que no estava bé en relació qualitat-preu, ell ho negat… però els altres li han dit clarament: “Has quedat retratat“.

Creieu que l'Alex ha votat els preus de l'Adi per error o per estratègia?

🔄 Per estratègia, ha quedat retratat

❤ Ha estat un error#JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/IekdrMXKmB — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) December 14, 2022

que ya no me meto nada de naa!#JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/YOsN9M22LQ — Xavier Bassa i Valls (@xbassa) December 14, 2022

Un restaurant a mitges, però amb una proposta gastronòmica molt original

El guanyador de la nit ha estat el del Miquel, un xef que està a punt d’obrir Comida Codac, un local encara en construcció que ha estranyat molt que escollissin per participar en el programa. Només arribar, la resta de concursants s’adonaven que allà no pot servir-se cap dinar perquè encara l’estan pintant i acabant de decorar. Com està tot pintat, de moment, no ha agradat gens en recordar als vestuaris d’una piscina. A Twitter, de fet, aquesta ha estat la comparació que més han fet els teleespectadors.

Deixant de banda el restaurant en si, però, la proposta gastronòmica del xef ha estat la millor amb diferència. Plats molt originals, amb ingredients difícils de trobar i unes combinacions de sabors que han deixat els altres amb la boca oberta. Tot eren alabances per al cuiner, que a més a més s’encarregava d’absolutament tots els aspectes de la preparació, servir les taules i altres tasques. Les seves han estat les postres més arriscades i també les que millor han puntuat.

Aques tiu guanyarà i té el local dins 1 piscina. Els meus respectes. #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/ynIcHnddhJ — sergi (@SergiMalalts) December 14, 2022

‘Joc de cartes’ escull un restaurant sense obrir | TV3

En veure les notes dels companys, que l’han fet el guanyador amb dos excel·lents, l’Omar no ha pogut evitar emocionar-se: “No puc fer-te una valoració, m’heu trencat. No m’ho esperava, creia que el local i la cuina em penalitzarien. Moltes gràcies“, ha dit visiblement tallat. Ell ha estat el guanyador, amb un restaurant que encara no ha obert, però té molt de potencial. La seva proposta ha agradat també a les xarxes socials.

Un sí rotund als establiments que intenten fer postres creatives i amb imaginació. No hi ha res pitjor que fer un bon dinar i després trobar-te que només hi ha crema catalana, flam amb nata o gelat. #JocDeCartesTV3 — Ricard Sala (@RicardSala72) December 14, 2022

M'han generat una necessitat urgent d'anar a Comida Codac. Qui s'apunta? #JocDeCartesTV3 — marietadelui (@marietadelui) December 14, 2022

L’Omar i l’Adí, segon i tercers en la classificació de Joc de cartes

El primer restaurant que van visitar van ser el Bar Omar, que treu el nom del seu propietari. Aquí presumeixen de la tapa de croquetes, la que van encantar a alguns i decebre a altres. En general no van quedar descontents i el menú va agradar, però no prou per convertir-lo en el millor de la nit. De fet, durant la confrontació van acusar-lo d’haver presentat un arròs amb llet “mandrós“. Aquesta valoració no li ha fet gens de gràcia: “No entenc el concepte. Que cal sortir de la peresa, em diuen. Com ha de ser mandrós un arròs amb llet? Això és personal”.

Els teleespectadors han parlat molt de l’Adí Nachson, la pastissera israeliana a qui han criticat per no parlar en català després de més d’una dècada vivint aquí. Ella era l’única especialista en les postres, el que demostrava amb un munt de pastissos amb bona pinta i molt bon preu. Quin problema li han trobat els altres? Que hi havia “massa” quantitat, cosa que no s’entén que lamentin, que les propostes fossin senzilles i convencionals.

Un Joc de cartes diferent que ha generat molta curiositat i molts comentaris.