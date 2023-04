Deu productores competeixen per 4 milions de TV3 en programes infantils

La CCMA ha volgut reformular el canal infantil, el que ha canviat de cap a peus en un SX3 que volen que captivi els més petits. Aquest és un públic difícil que passa cada vegada menys estona davant de la televisió, per la qual cosa esdevé clau oferir sèries i programes innovadors i de qualitat que cridin la seva atenció.

Una de les idees que han tingut és organitzar una crida oberta per a la presentació de projectes audiovisuals infantils, ja que necessiten idees fresques per incorporar al seu catàleg. Aquesta setmana han fet pública la resolució provisional d’aquesta crida, amb què s’han preseleccionat onze projectes, de deu productores, que tenen opcions de veure les seves propostes en pantalla. El pressupost que s’han marcat per complir aquest objectiu és de 4.000.000 €, que dividiran en els projectes que acabin seleccionant. No hi ha una quantitat fixada de projectes que puguin executar-se, sinó s’acabarà de decidir en la fase final del procés.

L’objectiu és incorporar un projecte de nous formats que, sobretot, s’adeqüin als nous consums audiovisuals dels nens i nenes: “Projectes pensats i conceptualitzats des del seu origen de manera transmèdia i que puguin generar un univers propi que vagi més enllà de les pantalles”, asseguren des de la Corporació. I quins tipus de formats poden ser aquests? Des de ficcions, animacions, programes de plató o pòdcasts. Els temes que podrien tenir cabuda tenen a veure amb els videojocs, l’educació sexual i emocional, l’alimentació saludable, el medi ambient, expressions culturals, música, història… Tot hi té cabuda, sempre que s’expliqui bé i resulti atractiu per als més petits.

Crida de la CCMA per a projectes audiovisuals infantils | TV3

La CCMA preselecciona onze projectes que podrien tenir cabuda en el nou canal infantil

El target d’aquests projectes és un públic familiar i infantil entre els 0 i els 14 anys, encara que preferiblement valoraran aquells que estiguin destinats als nens entre els 7 i els 13 anys. Pel que fa a l’execució d’aquests projectes nous, diuen que s’hauria d’iniciar aquest 2023 i que podria arribar a finalitzar l’any vinent.

Els onze projectes preseleccionats que han passat la primera fase i que compten amb l’aprovació inicial de la Comissió de Valoració són:

“Canvis” de Creaciència SL “Faraday and friends” de Creaciència SL “Fang!” d’Abacus SCCL “Fuet” de Minoria Absoluta “Manduka en família” de Bleba 30 SL “Tik Tak Factory” de YouPlanet Productions SL “El món del Pot Petit” d’U98 Music SL “Escolta el teu Cos” de Mun Films Produccions SL “Git Gud” d’Alguna Pregunta SL “Mascotes amb Adrián Conde” de Mamba Media “Univers MAGSYS: la jungla” de Gestmusic Endemol SAU

Tots aquests poden ser seleccionats, ara s’obre el procés de treball conjunt amb les productores. De moment caldrà esperar a la següent fase del procés per conèixer quines són les seleccionades i en què consisteixen exactament, així com la possible data d’estrena i en quin format ho fan.