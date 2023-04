‘Eufòria’ prepara una sorpresa que “pot canviar el curs del programa”

Eufòria ha entrat a l’espiral de voler innovar cada setmana, una tendència que clarament entusiasma els teleespectadors. Després del gir de guió de divendres passat, en el qual van demostrar que no només hi ha dues favorites, avui continuarem amb emocions fortes. S’han reservat una gran sorpresa per a la sisena gala, la que no han volgut revelar. L’únic que han dit des de TV3 és que es donarà a conèixer cap al final de l’emissió i que és tan forta que “pot canviar el curs del programa“.

Si ens haguéssim de mullar, el més probable és que aquest sigui el moment escollit per anunciar que hi haurà una repesca i que l’audiència podrà votar quin dels concursants expulsats fins ara pot tornar a participar-hi. Aquesta no és una mecànica nova, ni de bon tros, però és factible i, efectivament, podria capgirar-ho tot perquè ara mateix ningú no s’esperava que un dels eliminats pogués convertir-se en guanyador.

Aquesta és una suposició, ja que no hi ha res confirmat. Sigui com sigui, prometen deixar tothom amb la boca oberta. Tenint en compte com va ser de diferent la gala de la setmana passada, potser es treuen una norma nova de sota del barret i realment ens sorprenen.

L’abraçada emotiva entre Elena Gadel i l’Alèxia al final de la cinquena gala de la segona temporada d’Eufòria | TV3

Quines cançons interpretaran els concursants d’Eufòria aquesta nit?

Com cada divendres, hi ha molta expectació per conèixer quines cançons han assignat a cadascú. Un dels grans moments de la nit promet donar-lo l’Alèxia amb un clàssic que posarà el públic dempeus, l’icònic Waterloo d’ABBA. En el repartiment de temes s’ha mostrat entusiasmada, encara que sempre li fa una mica d’angoixa això d’haver de ballar. La Carla tornarà a una balada més tranquil·la amb un tema de l’Adele i ha reconegut que té por: “Aquesta cançó la podria haver fet al càsting en creure que ja la sabia fer, però ara he de demostrar la diferència amb el que he après aquí”.

En aquesta gala hi haurà poca presència de cançons en català, ja que només hi haurà dos concursants en aquesta llengua: una serà la Jim, amb Estimar-te com la terra de Ginestà, i l’altra, la Clàudia amb una versió en català del nou tema de l’Alizzz, Què passa nen. L’anglès serà el gran triomfador, amb èxits internacions de la Katy Perry en boca de la Sofia o dels Jonas Brothers gràcies a una interpretació del Jan. L’Elena haurà de posar-se a la pell del Stay Homas en una versió molt particular de The bright sight que pot complicar-la nit.

Les concursants d’Eufòria reaccionen als temes que els han seleccionat | Instagram

En la gala d’aquesta nit també hi haurà una cantant famosa convidada. En aquest cas serà la Vicco, una de les grans triomfadores del Benidorm Fest gràcies a un tema que està sonant a totes les ràdios. La catalana trepitjarà el plató d’Eufòria per desitjar sort i ànims als concursants del programa de TV3 i per animar la nit en el tram final.