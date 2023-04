El Carlos d’Eufòria reflexiona sobre la seva expulsió: “Em veia estrany”

Eufòria va viure una gala al revés el passat divendres, un canvi en les normes i també en els noms de les preferides que va sorprendre els teleespectadors de TV3. L’expulsat va ser el Carlos, que ha parlat de la seva marxa en el plató del Planta Baixa. Ha deixat clar que està “molt bé” i “molt content” després del seu pas pel concurs: “Ha estat una experiència amb moltes emocions, he estat amb ganes i ho he gaudit. Ara toca pair una mica haver estat eliminat. Estic content i molt orgullós del meu paper”.

Ho va entomar amb serenor: “En la meva vida m’hauria imaginat que hauria d’interpretar una cançó de l’Elton John i, encara menys, venint del que jo feia, que era més balada. Amb el look em veia estrany, però has d’estar a dins del xou i estic content. Tenia ganes de ballar i transmetre alegria. M’ho vaig passar superbé i estic molt agraït amb l’actuació. No crec que estigui decebut amb cap de les meves interpretacions. Em costava reconèixer-me, sobretot en veure’m amb el serrell cap enrere. Cada setmana hi havia un canvi en mi, hi havia un Carlos diferent constantment. He estat còmode, per això, ja que eren coses que creia que no podria fer i, en realitat, les he pogut fer”.

A l’hora de ser expulsat va enviar un missatge a tots aquells joves que no s’atreveixen a fer el pas d’arriscar i dedicar-se a allò que volen. Diu que aquesta reflexió l’ha fet a casa seva abans de passar el càsting perquè no es considerava un perfil per a un programa d’aquest tipus: “A vegades costa creure que puguis arribar a ser escollit. És real i ho torno a dir, tothom m’ha donat suport sempre. Em vaig crear una inseguretat en mi mateix, tenia mil estigmes… I em vaig adonar que havia de creure en mi. Creu i prova-ho. Pensava que els somnis queien del cel, però no, has de ser un mateix i treballar moltíssim”.

El Carlos explica com han viscut els canvis en el funcionament d’Eufòria

La direcció d’Eufòria canvia les normes setmana rere setmana. Com ho han viscut els concursants? El Carlos reconeix que ha estat “un patiment” no saber què s’inventarien i què canviarien: “Nosaltres no sabem res. Això dels sobres era totalment inesperat, tampoc no esperàvem aquesta gala al revés… Vas amb l’expectativa de no saber si serà una gala normal o no. És curiós, però alhora està bé perquè dona joc i això fa que l’espectador s’enganxi”.

Un dels moments més sorprenents de la nit va arribar amb l’actuació de l’Alèxia, que va obtenir un vot del públic molt alt. Què opina el seu company al respecte? “Va ser molt i molt fort, però és que la seva actuació va ser molt forta també. Crec que és molt merescut”.

Així ha estat l’última actuació del Carlos a Eufòria | Youtube

“Jo he tocat un piano, he ballat, he cantat amb les mans lligades…”, ha recordat. En aquesta entrevista només ha tingut bones paraules per als companys, els qui continuaran en la lluita per convertir-se en el guanyador de la segona edició d’Eufòria.