Scorpio: “A ‘Eufòria’ se’m deia que desafinava i coses negatives”

Eufòria va crear uns personatges en la seva primera edició, uns noms propis que han aprofitat l’expectació que els van donar per engegar les carreres musicals. Un d’aquests casos és el de la Scorpio, que presenta el seu primer disc aquesta setmana. S’anomenarà Antares i estarà impregnant de música urbana i pop. Per tal de promocionar-lo, ha concedit una entrevista a l’ACN en què se sincera sobre què va suposar per a ella el programa de TV3 i com encara aquest pas.

El primer que ha volgut deixar clar és que no és una noia tan rebel i impulsiva com van voler destacar durant la seva participació a Eufòria. De fet, es queixa que se centressin en aquests aspectes en detriment d’altres com el de “curranta i artista completa“. A més a més, considera que tampoc no l’ha beneficiat que els membres del jurat insistissin bastant en el fet que desafinava molt: “Se’m deien coses negatives i, avui dia, encara porto la motxilla darrere“.

La barcelonina explica que va començar a treballar en l’àlbum pocs dies després d’acabar el seu pas pel programa, ja que sentia “molta pressió” per presentar coses en plena onada mediàtica: “Hi havia una pressió unida a l’expectativa de la gent, l’exposició pública, estar al nivell… Totes aquestes són coses que ens acompanyen per haver format part del concurs”.

Scorpio presenta el seu primer disc | Instagram

La Scorpio reconeix que la fama no és fàcil de gestionar en un principi

Participar-hi l’ha ajudat a fer-se famosa i això li ha permès poder tenir un disc propi. Alguns dels inconvenients als quals ha hagut de fer-hi front, però, té a veure precisament amb aquesta fama: “L’exposició pública t’afecta depenent de com ho gestiona un mateix. Quan vaig sortir del programa m’atabalava molt que la gent em demanés fotos o autògrafs pel carrer perquè vaig passar del zero a vint en un sol dia i vaig passar de ser personatge anònim a personatge públic, però seguia sent la mateixa persona. He viscut una muntanya russa no només pel que fa a la fama, sinó també des del meu jo i en l’amor”.

En aquest primer disc, la Scorpio cantarà en català, castellà i anglès. Serà el pròxim 13 de maig quan el presenti públicament en una actuació a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm.