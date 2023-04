Eufòria triomfa amb la gala al revés amb un excés de haters al vot popular

En només 5 gales Eufòria s’ha convertit en el programa preferit dels catalans el divendres a la nit i així ho demostren les dades. Aquesta setmana el talent show musical de TV3 va el gran triomfador de la nit amb 324.000 espectadors i una quota del 19,6% del share. A més l’espai presentat per Miki Núñez i Marta Torné va acumular uns gens menyspreables 679.000 espectadors totals en una gala en què tot va canviar i de la qual va sortir l’Alèxia com la gran favorita i la nova rival a batre en les pròximes setmanes en detriment de l’Elena que fins ara semblava la gran favorita per emportar-se el certamen. Per l’altra costat, els espectadors de TV3 es van acomiadar -qui sap si definitivament- del Carlos que va ser l’escollit pel jurat per abandonar el programa.

Com ja hem dit el públic va escollir l’Alèxia com la seva gran favorita, però si ens endinsem a la selva les xarxes, la pel·lícula va ser del tot diferent per culpa de l’aparició d’aquells usuaris que sempre estan enfadats, passi el que passi. De fet, no han estat pocs els comentaris d’usuaris que, enfadats perquè no devia haver guanyat el seu favorit, van decidir culpar la resta del públic al·legant que vota malament i que la gent es fixa més en el físic dels concursants que no pas en com canten.

#euforiatv3 se suposa que es un programa de diversitat, oi? però sempre guanya la noia blanca cis hetero perquè té un cos '""normatiu'"", però no votareu pas a la que es surt dels estàndards de bellesa. Que estem a un concurs de bellesa o de cant? Quina ràbia de programa! — mar (@marparss) April 15, 2023

En aquesta línia altres usuaris també van retreure a Eufòria que els resultats de les votacions “evidencien la merda de referents que estem construint per la nostra canalla” a Catalunya i que és per això que la gent amb físics no estàndards no poden guanyar mai si el vot popular ha de decidir el vencedor d’una gala o del programa.

A tot això cal recordar que en la gala d’aquesta nit, un cop van cantar els nou concursants el públic va salvar fins a 5 dels joves cantants, més de la meitat. Per tant, podem dir que no és un tema de físics o referents, sinó que d’aquells que van agradar més de 70.000 catalans que van participar en les votacions. Els quatre restants sí que van anar a petar a la zona de perill de la qual en Carlos no va poder sortir-ne.

L’Alèxia clava l’actuació

Ara bé, si mirem bé la gala, de principi a fi, veiem com l’Alèxia -que va recuperar Rise like a Phoenix, un clàssic d’Eurovisió- va brodar la seva actuació i és clara i digna mereixedora de ser considerada la nova rival a batre. De fet, la tarragonina va acumular el 25% del vot popular després que fa dues setmanes els coaches decidissin salvar-la perquè consideraven que mereixia un missatge de reforç que la fes remuntar. Dit i fet, Alèxia ha fet cremar l’escenari d’Eufòria per ressorgir com l’au fènix de les seves cendres. La confirmació d’aquest fet va arribar amb l’abraçada d’Elena Gadel que va confirmar les bones sensacions.

🙃L’Alèxia ho havia de fer! Havia de renéixer a l’escenari d’#EufòriaTV3 i, amb quina millor cançó que “Rise Like a Phoenix" de Conchita Wurst? 🦅🌟



▶️ Alexia: “Rise Like a Phoenix", de @ConchitaWursthttps://t.co/gEg1ngTePp pic.twitter.com/ennz6imgKm — TV3.cat (@tv3cat) April 14, 2023

Per acabar la gala Buhos va portar la festa al plató de TV3 amb la presentació de La nit està que crema, el seu sisè disc d’estudi i en el qual el grup de Calafell comença a incorporar la música electrònica al seu repertori.