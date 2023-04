El Constitucional francès avala retardar la jubilació dels 62 als 64 anys

El Consell Constitucional de França ha validat la polèmica reforma de les pensions d’Emmanuel Macron i, així, avala retardar l’edat de jubilació dels 62 als 64 anys. Una proposta que ha derivat en multitudinàries i dures mobilitzacions de sindicats que han arribat a tot el país i que han acabat amb centenars de detinguts. El Constitucional ha rebutjat una iniciativa de l’oposició que pretenia forçar un referèndum, segons recull Europa Press. Tot i que no aprova alguns aspectes secundaris del projecte legislatiu estrella del president francès, ha decidit mantenir el pilar principal de la reforma que allarga dos anys l’edat legal de jubilació.

La reforma proposada per Macron ha encès el país sencer, que ha sortit al carrer setmana rere setmana per protestar-hi en contra. Així i tot, el president de França s’ha mantingut ferm en el seu projecte i ha descartat en tot moment modificar els aspectes més polèmics del text (com retardar l’edat de jubilació). El cap de govern francès ha defensat des del primer moment que es tracta d’una llei “necessària” que apropa a França el marc regulador d’altres països de la Unió Europea.

El president francès Emmanuel Macron / Europa Press

Setmanes de protestes i vagues a França

Aquest dijous, França ha viscut la seva dotzena jornada de manifestacions i vagues centenars de persones van sortir als carrers de les principals ciutats del país per protestar contra aquesta reforma legislativa. Ja fa setmanes que duren aquestes mobilitzacions, de fet, van començar al gener i els sindicats francesos ja han avisat que, si no canvien alguns dels pilars de la llei, seguiran sortint als carrers.

El president de la república ha convocat els sindicats dimarts de la setmana que ve amb independència de la resolució del Constitucional. Aquesta trobada arriba després d’una primera reunió amb la primera ministra, Elisabeth Borne, que va acabar sense acords.