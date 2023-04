Euforia triunfa con la gala a la inversa con un exceso de haters al voto popular

En solo 5 galas Euforia se ha convertido en el programa preferido de los catalanes el viernes por la noche y así lo demuestran los datos. Esta semana el talent show musical de TV3 va lo gran triunfador de la noche con 324.000 espectadores y una cuota del 19,6% del share. Además, el espacio presentado por Miki Núñez y Marta Torné acumuló unos genes despreciables 679.000 espectadores totales en una gala en que todo cambió y de la cual salió la Alèxia como la grande favorita y la nueva rival a batir en las próximas semanas en detrimento de Elena que hasta ahora parecía la grande favorita para llevarse el certamen. Por el otro costado, los espectadores de TV3 se despidieron -quién sabe si definitivamente- de Carlos, que fue el escogido por el jurado para abandonar el programa.

Como ya hemos dicho, el público escogió el Alèxia como su gran favorita, pero si nos adentramos a la selva las redes, la película fue del todo diferente por culpa de la aparición de aquellos usuarios que siempre están enfadados, pase el que pase. De hecho, no han estado pocos los comentarios de usuarios que, enfadados porque no debía de haber ganado su favorito, decidieron culpar el resto del público alegante que vota mal y que la gente se fija más en el físico de los concursantes que no en cómo cantan.

#euforiatv3 se suposa que es un programa de diversitat, oi? però sempre guanya la noia blanca cis hetero perquè té un cos '""normatiu'"", però no votareu pas a la que es surt dels estàndards de bellesa. Que estem a un concurs de bellesa o de cant? Quina ràbia de programa! — mar (@marparss) April 15, 2023

En esta línea, otros usuarios también reprocharon a Euforia que los resultados de las votaciones «evidencian la mierda de referentes que estamos construyendo por nuestros niños» a Cataluña y que es por eso que la gente con físicos no estándares no pueden ganar nunca si el voto popular tiene que decidir el vencedor de una gala o del programa.

A todo esto hay que recordar que en la gala de esta noche, una vez cantaron los nueve concursantes, el público salvó hasta 5 de los jóvenes cantantes, más de la mitad. Por lo tanto, podemos decir que no es un tema de físicos o referentes, sino que de aquellos que gustaron más de 70.000 catalanes que participaron en las votaciones. Los cuatro restantes sí que fueron a estallar en la zona de peligro de la cual Carlos no pudo salir.

El Alèxia clava la actuación

Ahora bien, si miramos bien la gala, de principio a fin, vemos como el Alèxia -que recuperó Rise like a Phoenix , un clásico de Eurovisión- bordó su actuación y es clara y digna merecedora de ser considerada la nueva rival a batir. De hecho, la tarraconense acumuló el 25% del voto popular después de que hace dos semanas los coaches decidieran salvarla porque consideraban que merecía un mensaje de refuerzo que la hiciera remontar. Dedo y hecho, Alèxia ha hecho quemar el escenario de Euforia para resurgir como el ave fénix de sus cenizas. La confirmación de este hecho llegó con el abrazo de Elena Gadel que confirmó las buenas sensaciones.

