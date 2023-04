Cambio de mecánica radical en ‘Eufòria’: todo al revés en la quinta gala

Eufòria vuelve a TV3 después de la parada de Semana Santa. Hay ganas de más retos, canciones movidas y valoraciones que los fans confían que sean más acertadas que en las últimas ocasiones. De momento lo que sabemos es que la organización del programa musical ha decidido sacar los concursantes de sus zonas de confort, una voluntad envenenada que se demuestra en el reparto de temas. En la quinta gala de Eufòria veremos una Carla muy asustada, ya que tendrá que interpretar un tema de Manel con una pequeña parte de rap cuando esto no se le da nada bien: «Estoy acojonadísima«. ¿Los comentarios de sus compañeros al enterarse de sus respectivas canciones? «Guau«, « Oh, my God » o «¡Qué cambio!».

En general, esta noche veremos mucha marcha sobre del escenario con propuestas actuales como SNAP en boca de la Sofia, clásicos como el Umbrella que interpretará el Tomàs o música en catalán como el Som ocells que tendrá que defender el Nil. Uno de los grandes momentos de la noche se espera que llegue de la mano de Alèxia cuando tenga que ponerse en la piel de Conchita Wurst y su Rise like a Phoenix .

Los concursantes de Eufòria, asustados por las canciones de esta gala | Instagram

TV3 los pone las cosas dificiles a los concursantes | Instagram

Las dos divas de esta edición son Elena y Jim, que se han estado repartiendo la silla de preferida. Esta semana podría haber un gran duelo entre ellas, teniendo en cuenta que la primera tiene un gran tema a defender cómo es Hung Up . Jim, en cambio, cantará en catalán con No controles . En los primeros ensayos con los profesores, hemos podido ver a Elena on fire durante la clase de interpretación. Allí, lo ha dado todo y ha dejado caer que podría volver a triunfar con un tema que le va mucho.

Primeras clases para las actuaciones de Eufòria | Instagram

Cambio de mecánica en la quinta gala de Eufòria

TV3 quiere mantener la buena audiencia que acompaña al programa desde su estreno. Siempre preocupa dejar un par de semanas entre gala y gala, pero esperan cautivar a los fans y recordarles que tienen que poner en marcha la televisión esta noche porque hay noche de Eufòria . Para hacer esta vuelta más atractiva, han anunciado que habrá un cambio de mecánica. Los papeles se intercambiarán y el público adoptará un rol todavía más importante, lo que puede gustar bastante.

¿Y cómo lo harán esto? Desde la cadena explican que han decidido que sean los telespectadores quienes decidan cuál es el concursante preferido de la noche y a quién envían a la zona de peligro. Esta responsabilidad caía en los miembros del jurado, hasta ahora, que pasarán a limitarse a hacer una valoración de cada actuación.

Una vez hayan cantado todos los concursantes, se abrirán las votaciones y los cinco más votados por el público se clasificarán directamente. El más votado se sentará a la silla de preferido y los cuatro restantes, en cambio, entrarán directamente a la zona de peligro. Ahora bien, el jurado no estará de brazos cruzados. Ellos tendrán que tomar la decisión final, decidir cuál de los dos nominados finales se salva y cuál abandona el programa. El público hará de jurado y el jurado de público en una gala totalmente a la inversa… lo que puede derivar en una gran furia en Twitter si no deciden lo que quería la mayoría de fans.

El jurado de Eufòria tendrá más responsabilidad en esta gala | TV3