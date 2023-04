Canvi de mecànica radical a ‘Eufòria’: tot al revés en la cinquena gala

Eufòria torna a TV3 després de l’aturada de Setmana Santa. Hi ha ganes de més reptes, cançons mogudes i valoracions que els fans confien que siguin més encertades que en les darreres ocasions. De moment el que sabem és que l’organització del programa musical ha decidit treure els concursants de les seves zones de confort, una voluntat enverinada que es demostra en el repartiment de temes. A la cinquena gala d’Eufòria veurem una Carla molt espantada, ja que haurà d’interpretar un tema de Manel amb una petita part de rap quan això no se li dona gens bé: “Estic acollonidíssima“. Els comentaris dels seus companys en assabentar-se de les seves respectives cançons? “Guau“, “Oh, my God” o “Quin canvi!”.

En general, aquesta nit veurem molta marxa sobre de l’escenari amb propostes actuals com SNAP en boca de la Sofia, clàssics com l’Umbrella que interpretarà el Tomàs o música en català com el Som ocells que haurà de defensar el Nil. Un dels grans moments de la nit s’espera que arribi de la mà de l’Alèxia quan hagi de posar-se a la pell de Conchita Wurst i el seu Rise like a Phoenix.

Els concursants d’Eufòria, espantats per les cançons d’aquesta gala | Instagram

TV3 els posa les coses difícils als concursants | Instagram

Les dues dives d’aquesta edició són l’Elena i la Jim, que s’han estat repartint la cadira de preferida. Aquesta setmana podria haver-hi un gran duel entre elles, tenint en compte que la primera té un gran tema a defensar com és Hung Up. La Jim, en canvi, cantarà en català amb No controles. En els primers assajos amb els professors, hem pogut veure l’Elena on fire durant la classe d’interpretació. Allà, ho ha donat tot i ha deixat caure que podria tornar a triomfar amb un tema que li escau molt.

Primeres classes per a les actuacions d’Eufòria | Instagram

Canvi de mecànica en la cinquena gala d’Eufòria

TV3 vol mantenir la bona audiència que acompanya el programa des de la seva estrena. Sempre preocupa deixar un parell de setmanes entre gala i gala, però esperen captivar els fans i recordar-los que han d’engegar la televisió aquesta nit perquè hi ha nit d’Eufòria. Per tal de fer aquesta tornada més atractiva, han anunciat que hi haurà un canvi de mecànica. Els papers s’intercanviaran i el públic adoptarà un rol encara més important, el que pot agradar bastant.

I com ho faran això? Des de la cadena expliquen que han decidit que siguin els teleespectadors els qui decideixin quin és el concursant preferit de la nit i a qui envien a la zona de perill. Aquesta responsabilitat queia en els membres del jurat, fins ara, que passaran a limitar-se a fer una valoració de cada actuació.

Un cop hagin cantat tots els concursants, s’obriran les votacions i els cinc més votats pel públic es classificaran directament. El més votat seurà a la cadira de preferit i els quatre restants, en canvi, entraran directament a la zona de perill. Ara bé, el jurat no estarà de braços creuats. Ells hauran de prendre la decisió final, decidir quin dels dos nominats finals se salva i quin abandona el programa. El públic farà de jurat i el jurat de públic en una gala totalment al revés… el que pot derivar en una gran fúria a Twitter si no decideixen el que volia la majoria de fans.

El jurat d’Eufòria tindrà més responsabilitat en aquesta gala | TV3

I què passarà amb el VAR musical? També hi haurà canvis aquí, ja que no podran afegir cap nom a la zona de perill. El que hauran de fer és salvar algun aspirant que ho hagi fet molt bé en les segones veus, tot el contrari del que fan normalment. Els coaches passaran a salvar un altre concursant i protagonitzaran una sorpresa que diuen que “no deixarà ningú indiferent”.